El Ayuntamiento de Chiclana instalará tuberías de agua potable y fecales para unas 9.000 viviendas del diseminado

Ante la negativa de la Junta de Andalucía a ejecutar las obras previstas en el convenio de 2005 sobre los sistemas generales de agua en el municipio, una vez que solo ha ejecutado las obras en Rana Verde, el Ayuntamiento de Chiclana ha decidido tomar las riendas de la situación y ejecutar distintas actuaciones para facilitar la conexión de agua potable y alcantarillado en zonas como Pago del Humo, El Marquesado, Pinar de los Franceses, carretera de Molino Nuevo (Vipren), carretera de Fuente Amarga y carretera de Rana Verde. Así lo anunció el alcalde, quien compareció en rueda de prensa junto a la delegada de Mantenimiento Urbano, Mari Ángeles Martínez Rico, y el jefe de Servicio de dicha delegación, Pablo Blanco. Según sus cálculos, estas actuaciones afectarán a unas 9.000 viviendas

En este sentido, se trata de actuaciones que suponen una inversión total de 3.120.000 euros y que afrontará el Ayuntamiento con fondos propios, aunque posteriormente será asumida por los propietarios de viviendas, a través de Planes Especiales. “Después de que el secretario general de Aguas de la Junta de Andalucía nos comunicase que no van a invertir lo previsto en el convenio firmado en 2005 para la instalación de los sistemas generales de agua potable y saneamiento, más allá de los 16 millones de euros invertidos en la Rana Verde en 2010, teníamos dos opciones, lamentarnos o seguir dando pasos. Y nosotros hemos decidido que vamos a avanzar en el extendido de tuberías en el municipio”, declaró.

De esta manera, según explicó, “el Ayuntamiento se encargará, de oficio, de impulsar los planes especiales en el diseminado de Chiclana, fundamentalmente en los antiguos suelos urbanos no consolidados”, para añadir que “llevamos más de treinta reuniones con vecinos por distintas zonas del término municipal y la respuesta unánime ha sido que quieren llevar a cabo los planes especiales y acceder a los servicios básicos, más aún tras la aprobación de unas ordenanzas, que permiten el pago fraccionado hasta en diez años”. Por tanto, dijo, “el Consistorio se encarga de ejecutar toda la red de tuberías y luego los vecinos pagan un recibo mensual en un máximo de diez años”.

De esta forma, en el camino del Molino Nuevo se procederá a la instalación de tubería de agua potable hasta las antiguas instalaciones de Vipren, con una inversión prevista de 375.000 euros. En la carretera de la Rana Verde (entre El Florín y la rotonda del Atún) se ha invertido 400.000 euros en la red de abastecimiento, pluviales y fecales. En la carretera de Fuente Amarga, se instalará una tubería de abastecimiento desde los futuros depósitos de La Pedrera hasta la Venta El Florín con una inversión de 480.000 euros. En la carretera de Pago de Humo (entre el camino de la Ñaña y la Venta Blas) se destinará 750.000 euros para la red de abastecimiento. En la carretera del Marquesado (desde la ladrillera hasta antes de la Venta Pololo) se instalará la red de abastecimiento con un montante de 90.000 euros. Y en la carretera del Pinar de los Franceses se instalará la red de abastecimiento y fecales, lo que supondrá 1.025.000 euros.

“Hablamos de más de 3 millones de euros que, sumado a lo ya invertido por Chiclana Natural, se sitúa en unos 4,5 millones de euros en tuberías”, aclaró el alcalde, quien añadió que, “si a todo esto le sumamos las actuaciones de asfaltado, alumbrado, acerado, etcétera, suponen una cantidad superior a los 10 millones de euros”.

Con estas actuaciones, “apostamos por dotar de servicios a todo el diseminado y pondremos en marcha planes especiales para ello. Aunque, debemos dejar claro que el Ayuntamiento anticipa el dinero para estas obras, obviamente quienes tienen una vivienda y no han pagado por la licencia y la obtención de estos servicios básicos serán los que paguen, al igual que ya han hecho los que tienen una vivienda con su licencia” y concretó que, “para ello, daremos facilidades a los propietarios, para que puedan pagar los servicios en un máximo de diez años”.

El regidor municipal apuntó que, actualmente, hay unas 1.500 viviendas que tienen los servicios de agua y alcantarillado a pie de casa y que pueden conectar, pero una vez hagamos todas estas actuaciones, el número de viviendas que pueden obtener dichos servicios se multiplica por 6”.

José María Román finalizó diciendo que “el esfuerzo municipal será muy importante para que el diseminado puedan tener los servicios básicos con la tramitación de los AFO, asimilados a fuera de ordenación”.