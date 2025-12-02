El Ayuntamiento de Chiclana arregló en noviembre 141 incidencias en la vía pública

Durante el mes de noviembre, el Ayuntamiento de Chiclana dio por solventadas 141 incidencias en la vía pública, estaba trabajando en 85 avisos más y tenía planificado arreglar más de setenta percances. Todos ellos, procedentes de la aplicación Mejora Chiclana, una herramienta colaborativa, a través de la cual los ciudadanos comunican al Consistorio los desperfectos que se encuentran a su paso.

En noviembre, 339 ciudadanos la utilizaron para comunicar 437 incidencias, algunas drepetidas. Con esta app en el móvil, cualquier persona puede fotografiar una rotura o avería que detecte en la ciudad, añadirle la ubicación y al instante ponerla en conocimiento del ayuntamiento para que intervenga.

Unas mágenes denotan un mal uso de los bienes públicos, otras son el resultado de un accidente, del deterioro que ocasiona el paso del tiempo, de las inclemencias meteorológicas o del vandalismo.

La mayoría de los partes fueron a parar a la Delegación de Obras y Servicios: 236 avisos y un centenar al Departamento de Medio Ambiente. 48 estaban relacionados con el agua, 35 se derivaron a la policía por cuestiones de movilidad y trece más por tratarse de señalización del tráfico. Cuatro incidencias tenían que ver con el Departamento de Bienestar Animal.

135 comunicaciones se referían a tramos de calzada en mal estado y sesenta por el acerado. Por vehículos mal estacionados fueron 39 y otros 37 mensajes solicitaban que se acometieran labores de limpieza viaria, 19 aludían a los contenedores y 23 hablaban sobre incidencias con los árboles.

Sobre problemas con el agua fueron trece percances, catorce sobre alcantarillado, 22 por las arquetas y veinte por el alumbrado público. Trece escritos versaban sobre señalizaciones de tráfico horizontales o verticales y espejos y diez sobre plagas.

Menos problemas hubo en parques y jardines (nueve), con las papeleras (cuatro) o con los caminos (tres). Referente a las playas se comentaron dos cuestiones y otras dos de los juegos infantiles. En cuanto a bancos de apoyo, solo se incluyó una petición.

Avisos en cien calles

Las comunicaciones de noviembre estaban relacionadas con un centenar de calles del término municipal de Chiclana. En varias se produjeron más de un aviso como en Amatista, Camino del Rodeo, la Plaza Santo Cristo, Albatros, Caracas, Bogavante o Estribor, por poner algunos ejemplos.

Por último, en lo que va de año, 4.153 personas han colaborado con esta app, todo un récord porque en 2024 fueron 3.491 incluyendo diciembre.