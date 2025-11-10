El Ayuntamiento atiende en octubre 186 avisos a través de Mejora Chiclana

El Ayuntamiento atendió en octubre 186 avisos relacionados con ramas caídas, vehículos mal estacionados o semáforos averiados a través de la aplicación Mejora Chiclana. Asimismo, en octubre, 407 personas la utilizaron para comunicar 481 incidencias o destrozos en la vía pública.

Para el alcalde de Chiclana, José María Román, es muy importante que la ciudadanía colabore y resalta que “es muy de agradecer porque son nuestros ojos. Si alguien ve delante de su casa una rama de un árbol caída por un temporal, o una señal de tráfico o una papelera en el suelo, vamos a poder actuar más rápido”. Por este motivo, anima a utilizar la aplicación, “ya que es fácil. Solo hay que hacer una foto, poner la ubicación y ya entra en carga de trabajo”.

Los avisos de octubre se referían a 79 calles y el Ayuntamiento comprobó que, al menos 38 incidencias, eran repetidas, ya que varias personas habían llamado para lo mismo. De todas las comunicaciones recibidas, el arreglo de 91 de ellas ya está en curso, se ha planificado la ejecución de 64 y 17 están en análisis.

La mayor parte correspondía a las delegaciones de Mantenimiento Urbano (181) y a Medio Ambiente (182), lo que supone un descenso respecto al mes pasado. Casi medio centenar de peticiones han llegado al departamento de Aguas, y 60 a la Policía por cuestiones relacionadas con la movilidad o con la señalización del tráfico.

Acerado y limpieza

Las mayores incidencias se han dado en el acerado, con 108 avisos, seguidas por la limpieza viaria con 75 avisos. Entre las comunicaciones más frecuentes también están las que tenían que ver con el mal estacionamiento de vehículos: 52. Con la misma frecuencia que en septiembre se han dado los desperfectos en la calzada (44), las plagas (once) y la señalización de tráfico horizontal (cinco).

Han aumentado los percances con los contenedores de basura, que han sido en total 34, las de señales verticales y los espejos (diez), las del alcantarillado (17), las incidencias con animales en la vía pública (10), las de papeleras (7) y otras tantas relacionadas con las playas.

Han descendido las incidencias en parques y jardines que se han reducido a 29. Otros 9 mensajes trataban sobre el agua, por el alumbrado público 16; por árboles 22; respecto a arquetas 19. Los transeúntes también han informado a través de la aplicación de tres bancos en mal estado, seis desperfectos en edificios públicos, dos en juegos infantiles y solo una incidencia en papeleras y en semáforos.

Casi 80 calles y avenidas

Respecto a la ubicación de estos avisos, se produjeron más de uno en las calles Nereida, Bocoy, Bígaro, Barbate, Ayala, Atlántida y Ancha. También se han sucedido varios en la Avenida de los Descubrimientos, en la Longuera y en las avenidas de los Reyes Católicos, Octavio Augusto, del Trabajo y en la del Mayorazgo.

En lo que va de año, 3.828 ciudadanos han usado Mejora Chiclana. En paralelo a la participación , aumenta el registro de incidencias, que ya son 4.772, 250 más que en todo el año pasado.

Hay que recordar que la aplicación se puede descargar gratis en Google Play y en Apple Store.