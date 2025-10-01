El Ayuntamiento resuelve en septiembre 177 avisos a través de ‘Mejora Chiclana’

Un contenedor quemado, un vehículo que alguien abandonó o un banco en el que es imposible sentarse, porque alguien derramó un batido de chocolate son ejemplos de incidencias pequeñas, grandes o medianas que los ciudadanos han comunicado al Ayuntamiento a través de la aplicación Mejora Chiclana.

De esta forma, el Consistorio ha resuelto en septiembre 177 avisos y está trabajando en otros 104 más, según ha apuntado en un comunicado de prensa, donde añade que planificadas para acometerlas tiene otras 62 incidencias y en análisis 34, que se distribuirán por departamentos. Así, desde el 1 hasta el 30 de septiembre, 421 personas entraron en esta aplicación móvil para que el Ayuntamiento repare estas averías o desaguisados, unos causados por el mal uso, por descuido, por accidente o porque ha acabado su vida útil.

En este sentido, el alcalde de Chiclana, José María Román, comentó que “es muy positivo que los vecinos participen en la mejora de su entorno. Yo pido que se descarguen la aplicación, porque es muy fácil de usar. Mandas la ubicación y una foto de lo que pasa y entra en carga de reparación o de sustitución, según el caso”.

En el mes de septiembre llegaron al Ayuntamiento 519 incidencias a través de esta herramienta, 469 si se tienen en cuenta las repetidas porque varios ciudadanos dieron parte de lo mismo.

Acerado y limpieza viaria

En cuanto a la tipología de incidencias, indicar que en el mes de septiembre hasta 107 avisos tenían que ver con el acerado y 69 por problemas en la limpieza viaria. Un total de 52 comunicados tenía que ver con vehículos mal estacionados, 43 con la calzada y otros 40 con parques y jardines; mientras que 30 incidencias se referían a contenedores y otras tantas a las arquetas y a los árboles. Asimismo, problemas con el agua se notificaron 16, con el alcantarillado 12 y con el alumbrado público 18. Casi las mismas que con las señales de tráfico y los espejos (19). Menos problemas hubo con las señales horizontales (seis) y tres con semáforos.

Diez registros se referían a plagas, ocho a juegos infantiles, siete a papeleras, seis a animales en la vía pública, y cinco a bancos en los que descansar. Por último, tres versaban sobre playas y once sobre edificios públicos.

Obras y Medio Ambiente

Por tanto, a la hora de distribuir los arreglos, los departamentos de Obras y Medio Ambiente son los que han recibido más tareas de reparación. Superan los 200 casos cada uno. Le siguen el departamento de Aguas con 43, Policía 39 relacionados con la movilidad y 28 sobre señalizaciones, mientras que Bienestar Animal recibió seis avisos.

Casi un centenar de calles

Las comunicaciones hacían referencia a 97 calles, y en alguna se dieron varios avisos como en la Avenida de la Libertad (cuatro), hasta tres en la calle Fernando Magallanes, en la vía Fernando IV, en Gustavo Adolfo Bécquer y en la plaza de las Bodegas.

Por otro lado, indicar que en lo que va de año, 3.406 ciudadanos han registrado 4.274 incidencias a través de Mejora Chiclana, casi tantas como en todo el año 2024.

La aplicación se puede descargar gratis en Google Play y en Apple Store.