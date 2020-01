La Junta reitera su negativa a reconsiderar la retirada de la ITI para Sancti Petri

La Delegación del Gobierno en Cádiz ha hecho pública la respuesta a la carta enviada por parte del alcalde, José María Román, a la delegada, Ana Mestre, respecto a la retirada de las ayudas de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) para el proyecto de regeneración del espacio público de Sancti Petri.

A este respecto, desde la Junta se argumenta que “el protocolo al que se hace referencia se firmó el 23 de marzo de 2018 por el anterior Gobierno andaluz y es una mera declaración de intenciones para trabajar en el convenio al que se hace referencia en la propia misiva y por el que, ni se hizo nada, ni se ha reclamado en ningún momento por el propio alcalde de Chiclana en casi dos años que dicho protocolo lleva vigente”.

“Es del todo incorrecto –continúan afirmando– que la causa de la exclusión del proyecto haya sido la no aprobación del plan. Simplemente, tras no tener nada desarrollado y estar en riesgo no cumplir con los plazos dados por la Unión Europea, desde la Comisión de Participación de la ITI se decidió en diciembre descartar el proyecto para evitar poner en riesgo la pérdida de cinco millones de euros, algo que se le comunicó personalmente al propio alcalde antes de hacerlo público en dicha comisión, y a pesar de no estar obligado a ello, dentro de la lealtad institucional que profesa este Gobierno de la Junta en Cádiz”.

La aprobación inicial, de nuevo, de este plan por parte del Ayuntamiento, según sostiene la Delegación del Gobierno andaluz, “se hace una vez descartado el proyecto, explicándose públicamente, una vez más, que los plazos para ponerlo en marcha no aseguraban estar antes del 31 de diciembre de 2020, tal y como exige la Unión Europea para no perder los fondos”.

En relación con la falta de notificación oficial de la resolución, criticada por el alcalde chiclanero, desde la Junta se argumenta que “no es preceptivo informar a ningún Ayuntamiento de las decisiones que se toman sobre los proyectos ITI, aunque en este caso al primero que se informó fue al propio alcalde de Chiclana”.

“La convocatoria de la propia Comisión Mixta ha perdido toda razón de ser debido a la dejadez del Consistorio chiclanero durante estos años en el proyecto y cuyo convenio no se puede suscribir porque los técnicos de la Junta consideran inviable el cumplir los plazos del Plan Especial de Sancti Petri y es responsabilidad de este Gobierno andaluz no poner en riesgo ni un solo euros de la ITI”, concluyen.