El Consistorio destinará 22.000 euros a programas de promoción y protección de la salud en Chiclana

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la propuesta presentada por la Delegación Municipal de Salud sobre las bases reguladoras de las convocatorias públicas de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el año 2021, para el desarrollo de programas de promoción y protección de la salud y prevención de la enfermedad. En este sentido, resaltar que el gobierno municipal ha ampliado esta subvención hasta los 22.000 euros para ayudar a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que ponen en marcha este tipo de actividades y programas relacionados con la salud.

Hay que destacar que, además de los requisitos generales establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las asociaciones y entidades solicitantes deberán realizar proyectos cuyos destinatarios directos sean vecinos de Chiclana. Asimismo, entre otras medidas, deberán cumplir los objetivos marcados, ejecutar el proyecto y realizar la actividad en los términos que recoge el proyecto presentado.

En cuanto a los criterios de valoración de las solicitudes, aclarar que son once los criterios a evaluar y en cada uno de ellos se puede obtener un máximo de nueve puntos, hasta un total de 99. De esta forma, los criterios de valoración son la rentabilidad social, la situación de los destinatarios, cobertura del proyecto de necesidades no satisfechas, las características de la entidad, el número de socios de la asociación, la participación de personal no remunerado en el desarrollo y ejecución del proyecto, la intensidad y regularidad de la intervención, la calidad técnica del proyecto, la justificación de la actuación de la subvención concedida el año anterior, la justificación económica de la subvención también del año anterior, así como la colaboración y la participación de la asociación con las actividades realizadas por la Delegación Municipal de Salud.

Por otro lado, en relación al plazo de presentación de las solicitudes de subvenciones, éste será de 30 días naturales, a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Para ello, las entidades deberán presentar sus solicitudes conforme al art. 14, 16 y la Disposición Transitoria Segunda, de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de forma electrónica mediante ventanilla virtual en el siguiente enlace.

En este sentido, la delegada municipal de Salud, Pepa Vela, destaca que “este equipo de gobierno es consciente de la importancia del trabajo de las asociaciones y entidades relacionadas con la salud en nuestra localidad, ya que hacen un trabajo formidable para ayudar a numerosas personas, sobre todo en los momentos tan complicados que nos está tocando vivir”. “Por ello, nuestro objetivo es ayudarles en la realización de sus proyectos con estas subvenciones anuales”, manifiesta la responsable del área, quien añade que “las entidades implicadas pueden contar con nosotros para aquello que haga falta, siempre en beneficio de nuestros vecinos y vecinas, como hemos venido demostrando en los últimos año y como ha quedado patente en el último año con motivo de la pandemia”.