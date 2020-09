Antonio Fernández renuncia a asumir el cargo de coordinador del nuevo PGOU de Chiclana

La Junta Directiva de la Asociación de Empresarios (AE) de Chiclana, con su presidente, Antonio Junquera, a la cabeza, ha salido al paso de la polémica generada a raíz de la propuesta realizada por dicho colectivo en relación con el nombramiento del arquitecto chiclanero Antonio Fernández como coordinador del PGOU, una iniciativa que finalmente dejó sobre la mesa el alcalde en el último Pleno municipal.

Para abordar dicho asunto, el presidente de los empresarios chiclaneros compareció con el resto de su junta y comenzó manifestando que "para la AE Chiclana el único impulso que nos mueve a realizar nuestro trabajo diario es la visión de futuro, que en ocasiones nos caracteriza a quienes estamos abriendo la baraja a diario en nuestros negocios y puedo decir que nos dirige en nuestro afán de superación, lo que en la empresadenominamos cumplir objetivos". "Con en este afán decidimos remangarnos y ponernos mano a la obra, en el que va a ser nuestro próximo objetivo, ayudar a solucionar un problema que nos tiene muy preocupados y del que no podíamos dejar pasar ni un día más, por la importancia que tiene y merecedor de toda nuestra atención, el Plan General de Ordenación Urbana", continuó aseverando, incidiendo en que "el PGOU tiene que ser multicolor, creo que algunos me habéis oído decir en estos días más de una vez que ésta es la base para que éste sea el Plan General de todos, definitivo al menos por un tiempo prudente y que de una vez por todas deje que la ciudad pueda crecer sin el miedo de quienes nos miran para hacer sus inversiones, que no tengan en mente que de un día para otro pueda cambiar las normas reguladoras y dejen aparcados sus proyectos y en consecuencia una ciudad lastrada con un aumento de parados y una economía sumergida en constante aumento".

Según esto, los empresarios defienden que "nuestra aportación no podía estar encaminada más, que a ofrecernos en cuerpo y alma a facilitar una solución enfocada en esta disciplina técnica, de la que disponemos del mejor candidato para realizar esa labor, labor que veíamos que no se estaba haciendo ycreemos que es la punta de lanza para que este sí sea el Plan General de Chiclana con la aportación de todas las asociaciones y entidades implicadas en contribuir a la realización de unos cimientos para la redacción del que tiene que ser el Plan definitivo". "Nuestros órganos de decisión acordaron, en su momento, liderar un movimiento técnico, exclusivamente empresarial, para que la redacción de un nuevo PGOU tuviera más visos de ser aprobado, dadas las circunstancias actuales y los errores cometidos en lasanteriores redacciones", continúan Junquera, explicando que "digo exclusivamente empresarial en cuanto a su nacimiento ya que, en cuanto se toma el acuerdo en positivo en la Directiva, la AE Chiclana lidera la coordinación entre el Ayuntamiento y la entidad redactora; Antonio Fernández, secretario general de la Asociación, es el arquitecto refrendado por la reunión con los colegiados que se mantuvo en esta misma sala y con una gran experiencia en redacción de herramientas de este tipo al que mueve más su cariño a Chiclana que cualquier otro motivo; la AE Chiclana se convierte en propulsora del dialogo con todaslas entidades que quieran opinar al respecto y se inicia la difusión de la iniciativa".

"Nuestra primera misión fue ponerlo en conocimiento del equipo de gobierno, el cual accedió y reconoció su aceptación y nos acredita la legalidad de la iniciativa, para posteriormente ponerlo en conocimiento de toda la oposición, que también supo en su mayoría aceptar y ver con buen ojo la idea que le transmitimos", afirma el responsable empresarial. "A continuación nos reunimos con todos los partidos políticos con presencia en el Pleno que, en general, nos aplauden la iniciativa y nos brindan su apoyo. Empezamos a reunirnos con determinados colectivos, entre ellos, el de arquitectos locales con la colaboración del Colegio de Arquitectos ante el cual expusimos nuestros objetivos y del que sacamos una importante conclusión, la mayoría estaban ilusionados con que se le diera curso a este proyecto de coordinación a pesar de que el trabajo no iba a ser nada sencillo y en ocasiones complicado", Continúan.

"Antonio era la persona a la que la mayoría identificaban como único arquitecto de Chiclana que podríallevar a cabo esta responsabilidad. Reunidos con la Consejera de Fomento de la Junta de Andalucía,Marifrán Carazo, también nos transmitió su total disponibilidad para ayudar a la ciudad en la elaboración del que iba a ser el nuevo plan y, cito textualmente, "contaríamos con su colaboración, asesoramientoy acompañamiento", asevera Antonio Junquera.

Los empresarios se reunieron con promotores de la localidad que ven este movimiento "valiente como una posible solución a la falta de atractivo que tiene Chiclana". "Estábamos organizando lo que técnicamente necesita a nuestro entender, este nuevo Plan General, una dirección de obra encabezada por una persona conocedora del terreno y con una amplísima y dilatada formación técnica, necesaria para acometer ycoordinar al detalle cualquier eventualidad y discrepancia que por las características de la ciudad, necesita de unos requisitos un tanto especiales, entendemos que al no disponer anteriormente de este elemento, podía ser la causa que había hecho fracasar cualquier intento de Plan General", incide.

"Nuestro candidato lo tenemos en esta casa, en la AE Chiclana, y después de mostrarle nuestro apoyo unánime por la junta directiva y posteriormente en asamblea General Extraordinaria, decidimos emprender de la mano de Antonio Fernández lo que va a ser la Oficina de Coordinación del Plan General. Pues bien, poco nos ha durado la ilusión en este proyecto, quien iba a desempeñarlo ha decidido desistir, por las presiones que está recibiendo desde determinadas organizaciones, que no sólo han tirado por tierra su trabajo y buen hacer, sino que están minando su honorabilidad. Hoy digo, nuestro trabajo que desde la imparcialidad política que nos caracteriza ha sido truncado y puesto duda, sin embargo no vamos a perecer en este intento y este objetivo como dije al principio lo vamos a conseguir, desde aquí queremos tenderla mano a todas aquellas asociaciones o entidades, que necesiten de nuestros servicios para su asesoramiento en todo lo concerniente al plan general del que queremos y tenemos que ser partícipes todosy no van a mermar nuestras ganas de ayudar a la ciudad para que se convierta de nuevo en el motor de la provincia, este ha sido nuestro cometido en los últimos más de 30 años", concluía Junquera.

Por su parte, el protagonista de esta cita, el propio arquitecto Antonio Fernández, explicaba su renuncia al proyecto afirmando, entre otras cuestiones que "cuando me ofrecieron encargarme de la coordinación del PGOU, mi único requisito fue el consenso en la designación de este cargo, porque entiendo que se trata deuna tarea muy compleja, por la multitud de grupos sociales a los que hay que dirigirse, para crear un modelo de ciudad en el que quepamos todos, y para ello este cargo requiere arrancar de la parrilla de salida con todos los apoyos posibles tanto a nivel político, como empresarial, como del colectivo de arquitectos quetrabajan en y por esta ciudad".

"Si bien esto ha sido así, puesto que mi candidatura recibió el apoyo unánime de mis compañeros del grupo de empresarios y de la mayoría de las fuerzas política representadas en nuestro Ayuntamiento, cuando hubo que votarlo en pleno el PP lo hizo en contra, sí recibí el apoyo de la mayoría del arco político (aquí debo decir que incluso se ha recibido el apoyo de instancias superiores a nivel de la Junta de Andalucía, que se ofrecieron para ayudar en todo lo posible)", continuó.

"Siendo el apoyo tan amplio me decidí a aceptar el nombramiento, aún a sabiendas que esto iba a suponer un gran esfuerzo personal frente a una contraprestación económica no acorde con la responsabilidad, pero más de tres décadas en esta ciudad, que me han convertido en el decano de los arquitectos de Chiclana, hacían que me moviesen otro tipo de intereses mucho más idealistas, era cerrar el círculo profesional, llegué interviniendo en un plan y me jubilaría interviniendo en otro, ayudar a sacar adelante un proyecto de ciudad que solucione el modelo actual que ha resultado incompleto con el devenir de los años", incidió.

"Mi nombramiento se lleva a cabo el 13 de agosto, y con fecha de 24 de agosto se convoca una rueda de prensa para comunicar este nombramiento. Tan sólo diez escasos días han sido suficientes para ver cómo una vez más, asuntos que de verdad son vitales para la ciudadanía y para las ciudades, se utilizan y se distraen en su recorrido por asuntos de menor importancia que son transformados por la 'mala política' en un arma arrojadiza de un partido hacia el gobierno, lo que termina demorando e incluso paralizando la búsqueda constructiva de soluciones y la sana evolución de nuestra ciudad", lamenta Fernández, al tiempo que incide en que "no puedo permitir que este nombramiento sea objeto de disputas y enfrentamientos que puedan distraer y poner en peligro este proyecto. Chiclana se juega demasiado... Diecisiete años de espera y dos anulaciones del PGOU creo que son suficiente para que, todos aquellos representantes de los ciudadanos dejaran de una vez por todas sus miopes intereses de partido y remaran en una misma dirección".

"Ingenuo, pensé que se iba a respetar esa posición técnica de equidistancia, pero me siento decepcionado y desilusionado. Y es que no he visto altura de miras en algunas personas, tal y como correspondía en unos momentos tan delicados con los que vivimos en la ciudad, que necesita sacar adelante un Plan General fuerte, con mucho diálogo, mucho consenso y mucho esfuerzo de entendimiento", concluye, anunciando que "de la misma manera que acepté este nombramiento y la ilusionante tarea que suponía, renuncio al mismo por los motivos expresados y presento mi dimisión".

Por último, Antonio Junquera concluía que "nuestro único objetivo ha sido colaborar de una manera más activa que nunca para que Chiclana tuviera una herramienta urbanística acorde con la importancia del municipio y con la capacidad de desarrollo y atracción de inversiones que tenemos".

"Insistimos en que la asociación es una entidad apolítica, cuyos miembros lo son por ser empresarios y no por militar en ningún partido, continuó manifestando, asegurando que "en lo que nos competa seguiremos colaborando cuando se nos convoque para dar nuestra opinión en el ejercicio de responsabilidad y de coherencia que siempre hemos intentado llevar por bandera".

"Agradecemos las muestras de apoyo que hemos recibido desde todos los niveles de la sociedad y desde todos los ámbitos de nuestra geografía nacional que nos agradecían el paso dado y nos veían como la última esperanza y esperamos que las menciones expresas y veladas a nuestra asociación cesen de inmediato y que se respete la profesionalidad y honestidad de nuestro secretario general, ya que en algunos foros yen algunas noticias se está haciendo lo que se dice que no se está haciendo, esto es, atacar al curriculum acreditado, a la honestidad comprobada y a la experiencia indiscutible de Antonio Fernández yde nuestra Asociación", concluía.