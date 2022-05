El alcalde se pone unas gafas para vivir el día a día de los chiclaneros con discapacidad visual

El alcalde de Chiclana, José María Román, y los delegados municipales de Presidencia y Servicios Sociales, Cándida Verdier y Francisco José Salado respectivamente, participaron en la actividad que la ONCE ha celebrado por las calles de centro de Chiclana, con el objetivo de que la ciudadanía pueda conocer el día a día de las personas con discapacidad visual, ya que se ha llevado a cabo un circuito de movilidad con bastones y gafas que impiden visibilizar lo que les rodea. Una actividad enmarcada en la Semana de la ONCE en la que también ha estado presente el director de la ONCE en Chiclana, José Manuel Barroso.

“Agradecer a la ONCE la iniciativa, que nos ha permitido ponernos en el papel de una persona ciega o con dificultades visuales”, expresó Cándida Verdier, quien indicó que “ha sido una experiencia inolvidable, donde hemos podido conocer de primera mano los obstáculos que se encuentran estas personas en la vía pública”. “Debemos tomar conciencia de las dificultades que tienen estas personas, por lo que es bueno que en esta Semana de la ONCE se lleve a cabo este tipo de actividades para estar en la piel de estas personas”, ha comentado la portavoz del Gobierno y delegada de Presidencia, quien ha agradecido a la ONCE que “hayamos podido participar en esta actividad”.

Por su parte, José Manuel Barroso agradeció la participación de autoridades políticas y representantes de los cuerpos de seguridad, asociación La Rampa y Asociación de Reyes Magos en esta iniciativa. “La idea es difundir las dificultades que tenemos las personas con deficiencia visual, tal y como han podido comprobar las personas que han participado”, expresó el director de la ONCE en Chiclana, quien añadió que “en el stand que hemos puesto en la plaza de Las Bodegas hemos informado de las acciones que desde la organización ponemos en marcha más allá de la venta de boletos”.

Finalmente, Isabel Periñán, técnico de rehabilitación de la ONCE, indicó que “buscamos la autonomía personal de todas las personas, siempre y cuando ayude también el entorno”. “Así, con este recorrido que hemos hecho, se pretendía concienciar a las administraciones para que podamos tener una ciudad lo más accesible posible y así permitir una mayor autonomía personal”, ha recalcado Periñán, quien ha añadido que “es importante que se sepa que la ONCE está ahí para atender a las personas con deficiencia visual, por lo que los afiliados pueden beneficiarse de todos los servicios que prestamos”.