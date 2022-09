El alcalde visita el nuevo establecimiento de moda femenina Begue Shops

El alcalde de Chiclana, José María Román, acompañado de la delegada de Fomento, Pepa Vela, y a la presidente de la Plataforma de Comerciantes Vive Chiclana, Ana Mota, visitaron el nuevo establecimiento de moda Begue Shops, que abrió sus puertas el pasado 13 de septiembre en la calle Artesano Pepe Marín, frente a Tapería La Flamenca. Un nuevo establecimiento comercial, que se suma a la amplia oferta que ofrece tanto el centro de la ciudad como otras zonas comerciales como la carretera de Fuente Amarga, la calle Ancha, La Soledad o Urbisur.

El nuevo establecimiento de moda femenina está regentado por Natalia Paola Beguerie Pérez, una apasionada de la moda y que, tras finalizar una etapa de 15 en su anterior empresa, decidió emprender y optar por trabajar por cuenta propia, facilitando así la conciliación familiar.

“Siempre es una alegría venir a la apertura de un nuevo establecimiento, en este caso, de textil, que contribuye mucho a ambientar los centros comerciales”, comentó el alcalde, quien resaltó que “se trata de una tienda distinta y con una oferta muy variada, que le hace a la ciudad ser más competitiva”. “Darle la enhorabuena a Natalia por esta nueva iniciativa”, expresó.

Por su parte, Natalia Paola Beguerie agradeció al alcalde “la oportunidad de darle visibilidad a este proyecto”. “Después del COVID me quedé sin trabajo y decidí poner en marcha esta iniciativa, intentando traer ropa diferente y no muy vista por aquí, además con precios muy accesibles”, manifestó la gerente de Begue Shops, quien añadió que “nuestra oferta está basada en la gente joven y de mediana edad, aunque puede adquirirla cualquier mujer a la que le gusta la tendencia”. “Con los años he visto la evolución de Chiclana en materia comercial y decidí quedarme aquí y montar este negocio”, incidió.

Hay que resaltar que Natalia Paola Beguerie reside en Chiclana desde hace 17 años, procedente de su país natal Argentina, y desde entonces ha visto la evolución de la ciudad con el crecimiento comercial del centro, sobre todo, a raíz de la llegada de varias firmas y franquicias. Por ello, decidió poner en marcha este establecimiento enfocado a un público joven y de mediana edad, que le apasione las tendencias que trae como consecuencias de varios viajes a Madrid y llegar a acuerdos con sus principales proveedores. Así pues, el objetivo es poder marcar una diferencia en los outfits de las clientas, ajustándose al máximo en precios para poder ofrecer la mejor moda y calidad al precio más asequible.