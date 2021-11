Román le reclama a la Junta "proyectos de vital importancia para Chiclana"

"Tras rechazarse el presupuesto planteado por el Gobierno de la Junta de Andalucía, una vez no fueron admitidas las enmiendas sobre Educación y Sanidad presentadas por el Grupo Socialista, y tras facilitar el PSOE la aprobación de la nueva Ley de Urbanismo de Andalucía (LISTA)", resalta el alcalde de Chiclana, José María Román en relación con diferentes iniciativas pendientes en la ciudad y en las que la Administración regional tiene competencias, al tiempo que incide en que "queremos destacar la importancia de negociar, tal y como también hemos podido comprobar con el preacuerdo entre patronal del metal y sindicatos, que nos alegra mucho”.

“Hoy se ha aprobado la LISTA, pero si se disuelve el Parlamento de Andalucía, no se pueden aprobar los reglamentos y no habría operatividad de la Ley, por lo que le hemos pedido a la Junta que apruebe las Normas Sustantivas, teniendo en cuenta que los trámites pueden prolongarse durante dos años”, ha manifestado el alcalde, quien ha reclamado a Juan Manuel Moreno Bonilla que “dé las indicaciones oportunas para que se inicien los trámites para su aprobación”.

“Pero no queda ahí la cosa, puesto que además de la necesidad de contar con unas Normas Sustantivas una vez se publique la anulación del Plan General, hay otros asuntos de especial importancia para Chiclana como el centro de salud de La Cucarela”, ha comentado José María Román, quien ha recordado que “Chiclana sigue creciendo en cuanto a población, por lo que necesitamos que se construya el nuevo centro de salud”. “Se lo he planteado personalmente al señor Moreno Bonilla, que me trasladó su interés para que el consejero de Salud me llamara, cuestión que no ha sucedido, pese a que desde este Ayuntamiento hemos intentado ponernos en contacto con la Consejería sin hacernos caso alguno”, ha lamentado el regidor chiclanero, quien ha incidido en que “es muy importante para Chiclana que podamos comenzar los trámites para la construcción de este equipamiento sanitario, ya que la atención primaria de la sanidad pública es fundamental”.

Y, por otro lado, en el contexto de la economía y el funcionamiento de la ciudad, el alcalde de Chiclana ha insistido en la necesidad de ejecutar el proyecto de la carretera de Los Barrancos por parte de la administración autonómica. “Estamos hablando de un eje por el este de la ciudad, que conecta los polígonos industriales de Urbisur, El Torno y Avenida del Mueble con los de Pelagatos y La Hoya, lo cual supone una importancia capital”, ha indicado José María Román, quien ha añadido que “esta carretera es actualmente es una vía saturada”.

“Así, pese a que le entregué al Gobierno de la Junta de Andalucía el anteproyecto hace más de dos años y a pesar del compromiso del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla de que la consejera me iba a llamar para abordarlo, lo cierto es que tampoco lo ha hecho”, ha criticado el regidor chiclanero, quien ha incidido en que “es muy importante para Chiclana que tengamos la carretera de Los Barrancos en condiciones, un nuevo centro de salud y Normas Sustantivas para el mejor desarrollo de la ciudad”. “Siempre hay en la ciudad muchos asuntos de los que hay que preocuparse, pero estos tres elementos son capitales para el futuro de Chiclana, por lo que, como alcalde de la ciudad, es mi obligación reclamarlo a la administración que tiene la llave para resolverlo, que no es otra que la Junta de Andalucía gobernada por Moreno Bonilla”.

Finalmente, el regidor chiclanero ha expresado que “tan solo queda esperar que esta reclamación sirva para que seamos escuchados, porque de lo contrario volveremos a reiterarlo”. “Creemos que la importancia de la economía y de la salud de la ciudad hará que el Gobierno de Andalucía se entere de que Chiclana tiene que ser atendida. Tengo una obligación con los chiclaneros, defender los intereses de la ciudad, que no están siendo defendidos por el presidente de la Junta de Andalucía y sus consejeros, de ahí la importancia de establecerse el diálogo y la comunicación para que Chiclana sea atendida”, ha concluido.