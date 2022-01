El alcalde reitera a la Junta la necesidad de colaborar "frente al colapso sanitario en Chiclana"

"Ante la complicada situación en la sanidad pública, que afecta de forma especial a la atención primaria", argumentan desde el Consistorio chiclanero, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha remitido una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, "para trabajar de forma conjunta de cara a aliviar el colapso existente en estos momentos en los centros de salud de la ciudad, así como apostar por la mejora de la atención primaria y la puesta en marcha del importante proyecto del centro de salud de La Cucarela".

En este sentido, el regidor chiclanero ha reiterado su preocupación por la evolución de la pandemia en Andalucía y, por supuesto, en Chiclana, “tras la explosión de contagios de la sexta ola, que ha provocado que los chiclaneros se encuentran sumidos en la incertidumbre y la inquietud”. “Así, la realidad a día de hoy pasa por un sistema sanitario colapsado, tal y como podemos comprobar cada mañana en las puertas de los centros de salud de Chiclana, fundamentalmente Jesús Nazareno y Padre Salado, con largas colas de personas esperando ser atendidas para una cita con su médico de familia, sin hablar del retraso para una cita especializada”, ha lamentado.

“La sexta ola ha terminado de dar la puntilla a la atención primaria, incapaz de absorber la demanda de pruebas Covid y de asistencia, lo que lleva consigo que miles de chiclaneros no sepan dónde acudir ni qué hacer y se estén autoconfinando por responsabilidad individual”, ha indicado José María Román, quien ha añadido que “hablamos de miles de personas preocupadas por su salud, por no poner en riesgo a los suyos, y por sus empleos ante la incertidumbre de no saber o no poder solicitar una baja laboral”.

Por otro lado, el alcalde ha recordado que “Chiclana es una ciudad en continuo crecimiento y ha incrementado su población en 10.000 habitantes en esta última década. Este crecimiento, sin embargo, no es igual en materia sanitaria y nos encontramos con un déficit de equipamientos sanitarios que implica, por ejemplo, que solo tengamos un centro de salud en la zona de La Banda para una población superior a los 35.000 habitantes censados”. “Pese a las demandas vecinales y a la disposición de una parcela municipal para la ejecución del necesario cuarto centro de salud de Chiclana, seguimos sin una respuesta clara por parte de la Junta de Andalucía, que ahora ha anunciado que va a estudiar la situación de Chiclana, aunque sin concretar nada”, ha incidido José María Román, quien ha recordado que “la Junta de Andalucía aún debe al Ayuntamiento de Chiclana los tres millones de euros de la finalización de las obras y la compra-venta del centro de salud de Los Gallos, cantidad que nos comprometemos a destinar para las obras de La Cucarela”.

Con todo ello, el alcalde de Chiclana le ha insistido al presidente de la Junta de Andalucía “el ofrecimiento real y sincero de este Gobierno municipal a fin de que podamos trabajar de forma conjunta para hacer frente al colapso que soporta la sanidad pública en Chiclana, apostar por la mejora de la atención primaria y la puesta en marcha del importante proyecto del cuarto centro de salud en La Cucarela”. “Si el señor Moreno Bonilla opta por defender los intereses de Andalucía, y por consiguiente de Chiclana, tendrá nuestro apoyo y colaboración sin fisuras, por lo que le hago de nuevo un ofrecimiento sincero de diálogo, lealtad institucional y compromisos por Chiclana y sus vecinos”, ha manifestado.