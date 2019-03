La ciudad afronta un intenso fin de semana cargado de citas carnavalescas

Ambientazo el que experimentó el viernes la ciudad con el pasacalles infantil en el que participaron cientos de pequeños con sus familiares ataviados con una amplio abanico de disfraces. Esta cita ha vuelto a ser de las más multitudinaria dentro de la programación carnavalesca y de las más esperada por los menores. Esta actividad comenzó sobre las cinco de la tarde en la antigua caseta municipal para continuar por la calle Goya, San Antonio, Mendizábal, Plaza de Andalucía, Plaza de España, Alameda del Río, La Plaza, Mendaro, Plaza del Retortillo, Jesús Nazareno, Constitución, La Vega, La Fuente y llegada al Anfiteatro de la Gran Plaza.

Durante todo el recorrido el griterío de los pequeños, la música ensordecedora y los silbatos estuvieron sonando hasta entrada la noche sin decaer en un instante el ambiente. El pasacalles infantil no fue el único evento que se desarrolló ayer en la ciudad, ya que el centro fue escenario anoche del Carrusel de Coros, que también contó con un excelente ambiente pero que de manera inesperada sufrió un apagón de luces en plena actuación; en concreto desde poco después de las diez de la noche. No obstante, las agrupaciones no se arrugaron ni tampoco el público que, a oscuras, disfrutó de los tangos y de la profesionalidad de los carnavaleros. Ya sobre las once de la noche se restableció el suministro eléctrico.

El público disfrutó de los coros a oscuras tras irse la luz poco después de la diez de la noche

Los actos de Carnaval continuarán en la jornada de mañana sábado en diversos puntos de la ciudad. Así pues, a la una de la tarde, está previsto que dé comienzo la ‘Butifarrá’, en el Anfiteatro de La Alameda, mientras que la Gran Cabalgata del Humor dará comienzo a las cinco de la tarde en la antigua Caseta Municipal.

El recorrido establecido para la Cabalgata será calles San Antonio, Mendizábal, Plaza de Andalucía, puente Nuestra Señora de los Remedios, Alameda del Río, Iro, Concepción, Caraza, Mendaro, Plaza Retortillo, Jesús Nazareno, Constitución, Joaquín Santos, La Plaza, Alameda del Río y llegada al Anfiteatro de la Gran Plaza.Durante esta misma jornada, en la carpa de la Alameda del Río, actuarán agrupaciones carnavalescas, entre ellas la chirigota de Los Molinas ‘Los Morosos’ a partir de las siete y media de la tarde, mientras que a las diez arrancará el baile de disfraces, amenizado por la orquesta ‘Tabú’.

Además, el domingo el primer acto de la jornada está previsto que dé comienzo a las doce de la mañana con la ‘XXIII Tortillá de Camarones’, en la asociación de vecinos El Carmen, en El Trovador. La ‘XIII Chorizá’ se desarrollará en la Peña Madridista Chiclanera a partir de la una de la tarde, mientras que a esa misma hora la Casa del Pueblo acogerá la ‘XIII Degustación de Alitas de Pollo’.

En el Anfiteatro de la Alameda del Río, está previsto que se celebren las degustaciones típicas de Carnaval, así como las muestras de tanguillos, desde la una de la tarde. A las dos dará comienzo la actuación del cuarteto ‘Brigada Amarilla, Agüita con Nojotros’, cerrando la jornada la entrega de premios de la Cabalgata del Humor, a la que seguirán otras actuaciones, que podrán la guinda final a estas actividades con motivo del Carnaval en la ciudad.

Además, Bodegas Vélez celebra el próximo 16 de marzo su I Carnaval Chiquito desde a una de la tarde hasta las ocho de la noche. La entrada será gratuita para asistir al concurso de presentaciones de agrupaciones carnavalescas con las chirigotas ‘Los Morosos’; ‘Los Varbateños’; ‘La Llave’; ‘Factoría Napolitana’; ‘Los Rebujaos’; ‘Los Niños de Maricarmen’; así como el coro ‘Los Espectaculares’; la comparsa ‘El Indeciso’; el romancero ‘Los Pijipis’ y el romancero infantil ‘La Verdadera Historia del Chicharrón de Chiclana’. Además actuará la chirigota ‘Er Chele Vara’. También se le entregará la Insignia del primer Carnaval Chiquito a la Peña Perico Alcántara ‘Grupo Pazocalle’.

Ya por otro lado, bajo el lema ‘Carnaval 2019 Sé Inteligente , no consumas drogas', la coordinadora antidroga Nueva Luz, presidida por Antonio Peña, y con el apoyo de la Peña Carnavalesca Perico Alcántara y subvencionada por el area de igualdad y bienestar social de la Diputacion de Cadiz, ha lanzado una nueva campaña para la sensibilizacion y prevencion del consumo de drogas.