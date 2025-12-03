AFEMEN y La Rampa conmemoran el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en Chiclana

El alcalde de la ciudad, José María Román, y el delegado municipal de Salud, Guillermo Sierra, visitaron esta mañana las mesas informativas que las asociaciones AFEMEN y La Rampa instalaron en la Plaza de las Bodegas, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. De esta manera, AFEMEN dio a conocer aspectos sobre la salud mental, mientras que los integrantes de La Rampa ofrecieron dípticos sobre el trabajo que realizan para ayudar a este colectivo.

José María Román alabó la labor que realizan ambas entidades y mostró su compromiso con “la integración y la eliminación de barreras”, con la finalidad de que “la sociedad avance sin dejar a nadie atrás”.

Por su parte, José Vázquez, presidente de La Rampa, agradeció el apoyo del regidor municipal y del Ayuntamiento, destacando que esta entidad lleva 13 años trabajando “y continuaremos haciéndolo. Seguiremos luchando para mostrar cómo ayudamos a tantas personas”.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se estableció el 3 de diciembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992. Su objetivo es promover los derechos y el bienestar de este colectivo en todos los ámbitos de la sociedad, así como crear conciencia sobre la importancia de su inclusión y su plena participación, destacando los beneficios de una sociedad accesible para todos. También pretende garantizar sus derechos, promover su bienestar y asegurar su participación en todos los aspectos de la vida: político, social, económico y cultural.