El Ayuntamiento de Chiclana y la Asociación La Rampa firman dos convenios de colaboración por valor de 28.000 euros

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica La Rampa, José Vázquez, firmaron recientemente dos convenios de colaboración por valor de 28.000 euros, que irán destinados al desarrollo del proyecto ‘Atención familiar de las personas con discapacidad’ (15.000 euros), así como para el mantenimiento de la sede (13.00 euros). En la rúbrica también estuvieron presentes el delegado municipal de Servicios Sociales, Francis Salado, y miembros de la entidad.

“Estos acuerdos llegan debido al interés del Ayuntamiento en apoyar los asuntos sociales de la localidad y, en especial, a determinados grupos de población, como las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica”, explica el Consistorio en una nota de prensa.

Por su parte, José María Román destacó el compromiso de esta entidad, mientras que José Vázquez agradeció esta firma un año más, para declarar posteriormente que “creo que el trabajo que estamos haciendo es bueno, puesto que la gente está contenta. A veces nos encontramos piedras en el camino, pero las llevamos bien, sobre todo porque nos conoce ny estamos completamente integrados”.