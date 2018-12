Podemos se plantea una reflexión sobre la forma de transmitir el mensaje para recuperar votantes

La formación de Adelante Andalucía, en la que, entre otras, se incluyen las formaciones de Podemos e Izquierda Unida, ha obtenido en las presentes elecciones andaluzas en Chiclana un total de 5.377 votos, situándose como cuarta fuerza política en número de votos en la localidad, por detrás de Ciudadanos, PSOE y PP. Esta cifra se sitúa muy por debajo del número de votos obtenido en los pasados comicios autonómicos de 2015, en los que la suma de los apoyos cosechados por ambas formaciones, que entonces concurrían por separado a las elecciones, arrojaba una cifra de 8.255 votos.

En la valoración de los resultados obtenidos por la formación a la que representa en la ciudad, el coordinador local de Podemos, Jorge Guerrero, ha manifestado que "estos resultados son la confirmación de una tendencia que viene produciéndose a nivel nacional en relación con el denominado bloque del cambio, formaciones que en 2014 y 1015 recogieron el testigo de la sociedad como fuerzas impulsoras del cambio que pedía la gente y que ahora, una vez que han pasado los años y ese cambio no termina de producirse, buscan en otras formaciones".

En esta línea, Guerrero recordaba que "en las ciudades donde gobernamos, como Cádiz y Puerto Real, el respaldo sigue siendo importante, lo que evidencia un apoyo a nuestra gestión, por lo que quizás la reflexión debería ir encaminada a la forma de transmitir nuestras ideas allí donde aún no podemos ponerlas en práctica por falta de presencia en los gobiernos".

Sobre los resultados a nivel local y su traslado a otros comicios, el representante de Podemos entiende que "estos datos no pueden extrapolarse a otras elecciones, ya que cada partido utiliza una forma de llegar a los votantes diferente y desde un contexto muy diverso en cada momento, como le sucede a Ciudadanos, que sin contar con formación sólida ni organización consolidada en Chiclana ha sido la fuerza más votada al plantear la campaña de las andaluzas desde el punto de vista de los problemas y el descontento a nivel nacional".

Guerrero defiende que no son comparables "discursos radicales como el de Vox" con las propuestas de partidos como Podemos

Por último, sobre la irrupción de Vox en Andalucía, desde Podemos se interpreta dicha circunstancia argumentando que "aunque se hace muy difícil de valorar, la llegada de fuerzas radicales como ésta también responde al descontento existente entre la gente por la falta de soluciones y medidas a sus demandas, ya que cuando los partidos existentes no dan respuesta a los problemas de la sociedad, la gente termina agarrándose a discursos radicales". En esta línea, sobre la comparación que pudiera hacerse desde determinados sectores entre los radicalismos de una u otra ideología, Guerrero incide en que "no es equiparable, ya que Vox se agarra a la bandera del odio y sus planteamientos se basan en medidas que no son reales, a diferencia de lo que planteamos nosotros, en base a propuestas que van directamente dirigidas a cuestiones básicas para los ciudadanos". "El reto ahora puede ser saber transmitir esas ideas y la diferencia con lo que se está planteando", concluye.

Por su parte, Roberto Palmero, el portavoz municipal de IU, partido que ha concurrido a las andaluzas junto con Podemos bajo las siglas de Adelante Andalucía, ha preferido no hacer valoración alguna de los resultados obtenidos por su formación en dichos comicios.