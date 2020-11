Chiclana prepara el día contra la violencia hacia las mujeres condicionado por la pandemia

La delegada municipal de Mujer, Susana Rivas; la representante de la Asociación Arrabal, Amalia Acebo; la representante de la Asociación de Empresarios de Chiclana, Ana Prieto; la representante del sector del taxi, Josefa García, y el representante de la Asociación Chiclanera de Hostelería, Vittorio Canu, han presentado las actividades que se desarrollarán en la ciudad con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora este próximo miércoles 25 de noviembre y que, en esta ocasión, viene acompañada de una campaña de concienciación y sensibilización que bajo el lema ‘No invisibilices las violencias machistas. Chiclana te ve’ tiene como objetivo precisamente visibilizar los distintos tipos de violencias machistas que sufren las mujeres.

A este respecto, Susana Rivas ha querido hacer referencia, en primer lugar, a la “situación excepcional de pandemia que estamos viviendo en la actualidad y que, lamentablemente, limitan y condicionan las actividades que se podían planificar por parte del Ayuntamiento de Chiclana para una fecha tan significativa como es el 25N. Así, teniendo en cuenta estos condicionantes, hemos apostado por una campaña muy visual que esté presente en los diferentes ámbitos de la vida diaria de la ciudad a pesar de las limitaciones en las relaciones interpersonales con las que tenemos que convivir. Y digo campaña visual porque ese es, precisamente, el mensaje que queremos trasladar a los chiclaneros y chiclaneras en este 25 de noviembre, el de hacer visible la violencia machista que se produce hacia las mujeres”.

Con el lema ‘No invisibilices las violencias machistas. Chiclana te ve’ se pone en marcha una campaña que, mediante cartelería, pegatinas, banderolas y otros elementos tendrá presencia física en toda la ciudad de Chiclana a través de sectores como el empresarial, el hostelero, el comercial o el de los taxistas, a cuyos representantes ha agradecido la delegada de Mujer su total predisposición y colaboración.

Agradecimiento que ha hecho extensible a todas las asociaciones de mujeres y otras entidades que trabajan por la igualdad y contra la violencia de género en nuestra localidad durante todo el año y que, a pesar de la situación de pandemia que estamos viviendo, están presentes en esta fecha tan significativa.

Además, dentro de las actividades programadas, desde este pasado lunes y hasta el mismo día 25 de noviembre se desarrollan talleres informativos en los institutos de Chiclana para formar y sensibilizar al alumnado de Secundaria en el reconocimiento de las diferentes manifestaciones de las violencias machistas. Igualmente, desde la Delegación de Mujer se van a entregar a la comunidad educativa los manuales ‘Rebeldes de género’, unas guías de recursos didácticos que permitirán al alumnado abordar desde las perspectivas personal, relacional y social la prevención de la violencia de género, derribando estereotipos y falsedades sobre los roles de género.

Debido a las restricciones del actual contexto de pandemia por COVID-19, no se han proyectado actividades en espacios cerrados ni tampoco los que supongan aglomeraciones de personas, por lo que la habitual marcha contra la violencia de género no podrá celebrarse. No obstante, el miércoles 25 a las 12.00 horas se dará lectura por parte del alcalde a las puertas del Ayuntamiento al manifiesto institucional aprobado por el Pleno municipal y por parte de la vicepresidenta segunda del Consejo Municipal de las Mujeres, igualmente al manifiesto elaborado al efecto, tras lo cual se guardará un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la violencia machista, que en el presente año se ha cobrado en nuestro país la vida de 41 mujeres.

Susana Rivas ha manifestado que “las iniciativas que se ponen en marcha con motivo del 25N no son más que la continuación del trabajo que desde la Delegación de Mujer se viene desarrollando durante todo el año contra la Violencia de Género, pues lamentablemente ésta es una lacra a la que tenemos que hacer frente cada día con todos los recursos de los que disponemos”.

En este sentido, la delegada ha hecho referencia a las diferentes acciones que se han venido desarrollando en los últimos meses, como el ‘Punto Violeta’ que se instaló durante el verano en la zona de ocio nocturno de La Barrosa para informar, asesorar y atender a la juventud sobre las agresiones sexistas; el lanzamiento a redes y medios de comunicación de los videos de publicidad social para sensibilizar sobre la violencia de género; la exposición itinerante ‘Detectando violencias machistas’ sobre las distintas situaciones en las que se producen conductas y manifestaciones violentas hacia las mujeres, con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra Violencia de Género, así como la Campaña de Prevención de Violencia Sexual con talleres de educación afectivo sexual; la publicación de la ‘Guía sobre violencia sexual con perspectiva interseccional. Claves y Recursos’, o el Seminario impartido recientemente a profesionales que atienden en primera instancia a las víctimas de violencia sexual que ha sido subvencionada por el Instituto Andaluz de la Mujer para el desarrollo de las medidas contempladas también en el mencionado Pacto de Estado.