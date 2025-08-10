Accidente de tráfico en Chiclana con dos atrapados en el interior de un vehículo
El suceso ha ocurrido esta mañana en la calle Constantino del Novo Sancti Petri
Bomberos de El Puerto intervienen en el incendio de un coche en Puerto Sherry
Efectivos del Consorcio de Bomberos en Chiclana han tenido que intervenir esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en la calle Constantino del Novo Sancti Petri. El siniestro se produjo pasadas las 8:00 horas por un choque frontolateral entre dos turismos.
Según apuntando fuentes del Consorcio, en uno de los vehículos viajaban cuatro personas que pudieron salir por sus propios medios y que fueron atendidas allí mismo por los servicios sanitarios. El segundo coche lo ocupaban dos mujeres que quedaron atrapadas en su interior, por lo que fue necesaria su excarcelación. Posteriormente fueron trasladadas al hospital por los servicios sanitarios.
