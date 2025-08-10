Bomberos de El Puerto intervienen en el incendio de un coche en Puerto Sherry

Efectivos del Consorcio de Bomberos de El Puerto intervinieron ayer por la noche en el incendio de un vehículo en la Puerto Sherry, concretamente en la esplanada de aparcamientos ubicada frente a varios chiringüitos.

El fuego, producido en un turismo BMW, se inició a las 21:30 horas, siendo en esos primeros momentos fundamental la rápida actuación de trabajadores de establecimientos cercanos, quienes utilizaron extintores propios para evitar la propagación de las llamas. Finalmente llegaron los Bomberos, quienes terminar de controlar la situación y extinguir el fuego por completo.

El coche ha quedado completamente calcinado, sin provocar daños materiales ni personales. Por el momento la causa del fuego está siendo investigada.

En el lugar de los hechos también se contó con la ayuda de la Policía Local.