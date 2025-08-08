Bombero de El Puerto intervienen en un incendio en el Camino Viejo de Rota

Imagen cedida por el Consorcio de Bomberos donde se ve a un efectivo en el momento de la extinción.

Efectivos del Consorcio de Bomberos del parque de El Puerto han intervenido este mediodía en un fuego en una vivienda en la calle Siete del Camino Viejo de Rota.

Hasta el lugar se ha traslado una dotación de seis bomberos equipados con tres vehículos (una autobomba urbana ligera, una autobomba urbana pesada y un vehículo de mando). A su llegada los profesionales encuentran una estancia ardiendo, con algunos electrodométicos y bombonas de butano. Tras controlar las llamas proceden definitivamente a su extinción, evitando que el incendio se propague a otras dependencias. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales.

En dichos trabajos ha sido también imprescindible la ayuda y colaboración de Policía Local y Policía Nacional.