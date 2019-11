Los resultados de las elecciones generales del pasado domingo en Chiclana han dejado un panorama político preocupante para algunos partidos de este municipio ante el avance en número de votos de la formación Vox, que ha conseguido una extraordinaria cosecha de votos en la ciudad.

El partido de Santiago Abascal se ha quedado a tan sólo 301 votos de haber conseguido la victoria en Chiclana y dar el ‘campanazo político’ en una localidad en la que el PSOE viene demostrando su dominio en las últimas citas electorales.

Así, a nivel local, los socialistas han recibido este domingo el apoyo de 10.349 votantes, mientras que Vox alcanzó los 10.048 votos a su favor. Muy por detrás, el PP con 6.943 votos, Podemos con 5.454, Ciudadanos con 3.958 y Más País con 759. Indudablemente, el perdedor de estas elecciones en Chiclana y en el conjunto del país ha sido la formación que dirigía Albert Rivera, que en el municipio chiclanero ha perdido 5.513 votos con respecto a los comicios generales del pasado 28 de abril.

Un total de 39.729 chiclaneros ejerció su derecho al voto y se abstuvo 24.686

Por otro lado, la participación en estas pasadas elecciones en Chiclana ha vuelto a descender. En esta ocasión, el 61,68% de la población ha ejercido su derecho al voto; es decir un total de 39.729 chiclaneros. Así, la abstención ha llegado hasta el 38,32% y se han registrado 412 votos nulos y 773 en blanco.

Aunque Vox ha sido el partido que más ha avanzado en Chiclana en la cita electoral del domingo, cabe reseñar que en las elecciones municipales de mayo tan sólo consiguieron un concejal, con lo que, de momento, se abre una puerta bien ancha para que en próximos comicios pueda obtener mayor representación.

Ya por otro lado, tanto el PSOE como el PP de Chiclana ofrecieron su valoración a nivel local del desenlace electoral del pasado 10 de noviembre. Y pese a la fuerte irrupción de Vox, ambas formaciones dan por buenos los resultados obtenidos.

De esta manera, La senadora electa del PSOE por la provincia de Cádiz, Cándida Verdier, compareció junto a compañeros de la Agrupación Local Socialista para hacer balance de las elecciones, así como de su elección como senadora por la provincia de Cádiz. En este sentido, Verdier señaló que “como todo el mundo sabe, tuvimos que repetir las elecciones porque la ultraizquierda y la ultraderecha no quisieron desbloquear el Gobierno de España. Aún así, afortunadamente el PSOE ha vuelto a ganar las elecciones en Chiclana, en la provincia de Cádiz, en Andalucía y en España”, resaltando que “a pesar de que la gente se ha creído el discurso populista de la ultraderecha representada por Vox, que ha sido blanqueada por PP y Ciudadanos, hemos logrado vencer en los comicios celebrados el domingo”.

No obstante, la dirigente socialista incidió en que “el PSOE está convencido de que Chiclana no es de ultraderecha, por lo que tendremos que examinar qué ha ocurrido y saber por qué la gente ha votado desde el cabreo y está enfadada con la política y por qué ha apoyado a un partido como Vox, sobre todo, después de no haberse formado un Gobierno tras el 28 de abril”. En cuanto a su elección como senadora por la provincia de Cádiz, Cándida Verdier destacó que “representaré a los chiclaneros y chiclaneras y a los gaditanos y gaditanas con la misma ilusión y trabajo que tras las elecciones de abril”.

Por su lado, el presidente del Partido Popular en Chiclana, Andrés Núñez, señaló que que “evidentemente, no podemos estar contentos mientras el PP no sea la primera fuerza política, pero sí es cierto que, a pesar de que ha bajado la participación, el PP crece en torno al 13%”.

Núñez destacó que tal porcentaje “supera en dos puntos el crecimiento del Partido Popular en la provincia de Cádiz, y supera también en más de dos puntos lo que el partido ha crecido a nivel regional”.Para el líder de los populares chiclaneros “eso implica que el trabajo que el PP está haciendo a nivel local tiene un plus para los votantes del Partido Popular, pues la formación en Chiclana tiene una mayor capacidad de convencer a la ciudadanía de que es la mejor opción política”.

Por otro lado, el también secretario provincial del Partido Popular en la provincia manifestó que “la caída en casi 1.500 votos del PSOE”, mientras que celebra “la importancia de que el PP de Chiclana haya colaborado en el crecimiento de la provincia de Cádiz, donde se ha aumentado el número de votos en más de 10.000”. Además, reseñó que “seguiremos trabajando para mejorar la vida de la ciudadanía, pues tenemos claro que nuestra prioridad sigue siendo Chiclana”.