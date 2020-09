El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido el acto de acuerdo de colaboración entre la Bodega Cooperativa Unión de Viticultores Chiclaneros y la Bodega Miguel Guerra, a través del cual esta última vende sus vinos a la Cooperativa, con las botas incluidas. De esta forma, Miguel Guerra vende la marca ‘Fino Palillo’, con el objetivo de que se siga produciendo en la Cooperativa.

“Creo que es un gran acuerdo para la familia Guerra, así como para la Cooperativa y, por supuesto para Chiclana”, ha expresado José María Román, quien ha aclarado que “cierra la Bodega Miguel Guerra, pero no desaparece sus vinos, su historia ni su nombre”. “Agradecer a la familia Guerra Vélez, que ha procurado el mejor acuerdo para la ciudad, ya que no solo es un acuerdo bueno para las dos partes, sino también para Chiclana”, ha incidido el alcalde, quien ha añadido que “así podremos seguir teniendo el Fino Palillo en el mercado”.

Por su parte, Juan Guerra, gerente de la Bodega Miguel Guerra, ha indicado que “hemos llegado a un buen acuerdo con la Cooperativa y que creemos es lo mejor para nuestra bodega. Represento la cuarta generación de la bodega familiar y creíamos que el vino no debería de pararse aquí, sino que se debería seguir consumiendo”. Guerra añadió que “tenemos mucha suerte porque la Cooperativa nos ha apoyado en todo momento y, además, cuenta con una serie de profesionales que ha apreciado el vino autóctono de Chiclana, con la levadura de nuestro municipio”, ha comentado. “Agradecer a la junta directiva su apoyo en todo momento para hacer este logro, ya que no podíamos permitir que ese vino se perdiera o se vendiera a otro sitio”, ha recalcado Juan Guerra, quien ha añadido que “me he ofrecido a la Cooperativa en lo que sea necesario de cara a que se pueda seguir realizando el Fino Palillo”.

Finalmente, Manuel Manzano, presidente de la Cooperativa Unión de Viticultores Chiclanero, ha agradecido a Juan Guerra que “haya elegido a la Cooperativa para que podamos seguir haciendo el Fino Palillo”. “Sabemos que el Fino Palillo es un fino señero de Chiclana y queremos continuar su elaboración con las mismas características que ha tenido hasta ahora”, ha recalcado Manzano, quien ha añadido que “creemos que es una marca que nos va a venir bastante bien y, por ello, le hemos puesto muchísima ilusión en este nuevo proyecto”.

Asimismo, el presidente de la Cooperativa Unión de viticultores Chiclaneros ha mostrado su satisfacción por el resultado de la campaña de la vendimia, que terminó la pasada semana. “Ha sido una vendimia corta en kilos, pero el resto de parámetros ha sido bastante bueno”, ha explicado Manuel Manzano, quien ha destacado que “el Fino Palillo lo queremos lanzar al mercado esta misma campaña de Navidad, una vez el vino se asiente en las botas de la Cooperativa”.