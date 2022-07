Vendidos otros 20 pisos por 7.500 euros en la barriada de Santa Ana

Otros 20 pisos de la barriada de Santa Ana han sido vendidos a las familias residentes, que pasarán a ser propietarios de estos inmuebles, hasta ahora de propiedad municipal. La compra-venta de estas viviendas está en trámite, por lo que se sumarán a los otros 29 pisos ya escriturados. El resto seguirá siendo propiedad de la empresa municipal Emsisa.

Así lo confirmó el alcalde, José María Román, quien recordó que los vecinos que decidan no comprar mantendrán el precio actual de los alquileres. “Independientemente de que quieran comprar o no, el precio del alquiler que tendrán seguirá siendo el mismo que hasta ahora”, explicó el primer edil ante las dudas surgidas entre los vecinos.

El Ayuntamiento de Chiclana avanza así en el procedimiento de adjudicación directa de las 200 viviendas de propiedad municipal de dicha barriada. Cabe destacar que los vecinos debían cumplir una serie de requisitos para la adquisición de los inmuebles, entre ellos, estar empadronados y residir en las mismas, además de ser los beneficiarios iniciales de los inmuebles o bien familiar directo. De esta forma, por un precio estipulado de 7.499 euros (incluidos gastos de gestión), cada vecino podía acceder a tener en propiedad su vivienda.

La portavoz del PP, Ascensión Hita, calificó de “fracaso” la venta de pisos en esta barriada, considerando que el número de familias que ha accedido a adquirir el piso es bajo. Además, apuntó dos motivos fundamentales para explicar que más de la mitad de las familias no haya adquirido sus pisos en propiedad: “la falta de información” y “la forma de pago”, ya que los vecinos “debían ingresar 8.400 euros” y “muchas personas mayores no pueden hacer frente a un solo pago”.

Además, denunció que 30 de los pisos de la barriada “permanecen vacíos”, una cuestión que desmiente el alcalde. En rueda de prensa, la portavoz del PP también aseguró que el regidor chiclanero “quiere deshacerse de ese parque de viviendas por ser antiguo y porque ya no le sale a cuenta mantener esas viviendas de Protección Oficial”.

Román aclaró que quienes no puedan comprar los pisos mantendrán el alquiler y al mismo precio, una de las principales dudas que se había difundido entre los vecinos de la barriada. “Si alguien no compra no se le va a echar ni se le va a subir el alquiler; y si quiere cederlo a alguien, puede comprarlo”, recordó el alcalde.

Tras una reunión con los vecinos, Hita reclamó al equipo de Gobierno “más diálogo” con ellos y el arreglo “de muchas de las zonas comunes de las que debería hacerse cargo el Ayuntamiento”.