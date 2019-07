Vecinos del caño El Romeral denuncian la instalación de una antena de telefonía en su zona

Miembros de la Asociación de Vecinos Caño El Romeral se han manifestado contra la colocación de una estructura metálica para telefonía móvil de grandes dimensiones en el centro de esta zona residencial de la periferia de la localidad. Según apuntan los propios vecinos de la asociación, la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, se encuentra tratando el conflicto y estudia la posibilidad de modificar el emplazamiento de la estructura a un enclave menos poblado.

La antena fue colocada la semana pasada en los terrenos de uno de los vecinos “sin ningún tipo de información previa” y, para Antonio Díaz, presidente de la asociación, “puede traer muchos problemas de salud porque, literalmente, estamos viviendo debajo de ella y no sabemos lo que puede incorporar con el tiempo”.

Díaz explica que “en un primer momento interrumpieron los trabajos por no tener licencia de obra”, sin embargo “parece que la empresa de telefonía ha actuado rápido y ya cuenta con los papeles necesarios”. Aun así, desde la asociación explican que “no queremos que salga perdiendo nadie; nuestra idea es que la antena, si no hay más remedio, se quede en Chiclana pero beneficiando a toda la ciudad en caso de que se coloque en un espacio público y no a una sola persona que, además, no ha tenido en cuenta a sus vecinos, que pueden ser perjudicados”.

Y es que la antena se encuentra, según explican, “en el centro de una zona habitada en la que residen ancianos y cercana a zonas de juegos infantiles, por lo que también los más pequeños están en riesgo ante los efectos claramente nocivos de este tipo de instalaciones”.

La asociación va a continuar con las protestas, exige la “demolición” de la antena en el emplazamiento actual y no descarta emprender medidas legales de mayor enjundia. Asimismo, anuncian que otras agrupaciones vecinales ya han mostrado su apoyo a la asociación ante los acontecimientos acaecidos.