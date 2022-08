Texas brilla en Concert Music Festival

Simpática, alegre y divertida son algunos de los adjetivos con los que describir a Sharleen Spiteri. La líder de la banda escocesa Texas llegó con mucha garra a Concert Music Festival. De hecho, era la primera vez que venía a Chiclana y, quizás por eso, derrochaba ilusión en el escenario. El Auditorio se tiñó de rojo a juego con el logo de la banda Texas, que podía leerse en grande en la pantalla principal del escenario.

Arrancando con I don´t want a lover, una empoderada Sharleen Spiteri insistía con sus letras, al compás de su guitarra, que "no quiero un amante, solo necesito un amigo"; haciendo que el público se entregara desde el primer momento a su música. Su pop rock inglés no pasa de moda y tras 35 años en la música sus letras se han convertido en auténticos himnos cargados de energía y fuerza.

En un español con acento muy inglés una simpática Sharleen Spiteri se dirigió a su público para saludarlos. "Hola Chiclana, estamos muy contentos por estar aquí esta noche". La vocalista preguntó en inglés si estaban todos bien, felices y listos para el espectáculo; a lo que las voces del recinto respondían "Yeah!" con gran estruendo. Tiñendo de azul el escenario, pero manteniendo durante toda la noche el nombre de la banda sobre el Auditorio, la artista se adentró en su éxito Halo.

"Es agradable ver vuestras sonrisas", contemplaba risueña la artista desde el escenario. A pesar de que no hablaba en español y que en todo momento se dirigía en inglés hacia el público, pudo bromear sobre la edad de quienes habían ido a verla la noche del domingo; resaltando sorprendida que había gente joven por la pista. Su música llena de energía y su voz revitalizadora iluminaba una noche maravillosa en Sancti Petri.

La cantante escocesa y su banda viajaron por las canciones de Southside para celebrar sus más de treinta años en la música, aunque también interpretó los nuevos temas de su último disco, Hi. Otra de las canciones que no faltó en la noche fue Everyday now, en la que animó al público a gritar más fuerte para acompañarla en su actuación. Feliz por haber podido regresar a España, agradeció a los fieles a su música por estar acompañándola esa noche y se adentró en los vibrantes temas Hi y In our Lifetime; este último de su álbum The Hush (1999).

"Esta es la primera vez que estoy en Chiclana. Ojalá que no sea la última", confesó Sharleen Spiteri entre la ovación que aplaudía sus palabras. "¿Queréis que vuelva?", a lo que el público respondió un sí rotundo. Una risueña Sharleen contó la anécdota de que había ido a la playa pero que era escocesa y el sol no quería a los escoceses; haciendo alusión al color de su piel tras haber estado al sol. El público entendía perfectamente lo que decía y se reía con ella con esta anécdota. También contó que había nadado en el mar y que era precioso. Solo tenía una pregunta: "What the fuck is this weather?", refiriéndose al clima gaditano, ya que no paraba de sudar y no sabía qué hacían aquí con la ropa ante las altas temperaturas. Aparcando las risas preguntó si querían escuchar al guitarrista de Texas, Tony McGovern, a lo que el público respondió que sí, para adentrarse en el tema Conversation.

La banda de rock se entregaba instrumentalmente en cada canción y Sharleen Spiteri aprovechaba el final de cada tema para tomarse un descanso y conectar con su público. Sus seguidores le gritaban "guapa" y sorprendida respondía en español "guapa y guapo" con un acento muy inglés. Según ella su español no era muy malo y era capaz de decir: "Hola, dos cervezas, un café con leche, de puta madre", provocando las risas entre el público y los integrantes de su banda.

Uno de los momentos de la noche fue cuando interpretó Summer's son, un clásico que no pasa de moda y que hipnotizaba a los allí presentes; coreando con ella las letras y dejándose llevar por una fantástica noche de verano en Sancti Petri. El escenario se imponía como si fuera un Santuario rodeado de palmeras y vibrando con un éxito que no incitaba a que el verano llegara a su fin. La emoción del momento no se esfumó con el tema Thrill has gone, por el contrario, la batería de la banda deslumbró al público con su fuerza y pasión ante los ritmos que desplegaba.

"Chiclana, ¡podéis bailar!" y sintiéndose preparados comenzaron a bailar con los temas Let's work it out y When we are together. Antes de continuar con el baile, Sharleen Spiteri se tomó un descanso, sentada en el borde del escenario, mientras bebía agua y charlaba con el público. Mirando hacia el público le preguntó el nombre a un chico que estaba allí disfrutando del espectáculo. Casualmente se llamaba Fernando, como el título que da nombre a la canción de ABBA y que no dudó de interpretar a capela entre risas. Con esta complicidad le dijo "I love you, guapo" y le firmó un álbum antes de dedicarle la canción In Demand. A pesar de la dificultad por el idioma, la vocalista de Texas traspasó fronteras con su carisma, simpatía y dulzura a la hora de dirigirse a su público. Pidiendo que iluminaran el recinto con las linternas de sus móviles, se entregó con pasión a la canción In Demand.

La artista escocesa aprovechó para agradecer al público español por el apoyo a Texas durante sus 35 años de carrera en la música, a lo que, como respuesta, sus seguidores no paraban de aplaudirle y vitorearle por sus logros. El baile debía continuar y entre el público se encontraba una niña llamada Anne, a la que invitó a subir al escenario. Agarradas de la mano bailaron juntas Mr Haze, creando uno de los momentos más brillantes de la noche. Sorprendida por el ritmo de Anne bromeó con el público: "los jóvenes tienen que enseñaros a bailar", continuando con los éxitos Inner Smile y Say What You Want.

La noche llegaba a su fin y para Texas fue difícil despedirse. Su conexión con el público le incitaba a continuar con el baile. Sus seguidores le pedían más canciones y como sus deseos eran órdenes para Sharleen Spiteri, la banda de pop rock inglés se despidió a lo grande con los éxitos Black Eyed Boy y Suspicious Minds. Texas despidió el mes de julio en Concert Music Festival entre risas, energía, baile, buena música y regalando una noche única que quedará en el subconsciente de quienes no quisieron perderse la primera cita de la banda escocesa con Chiclana.