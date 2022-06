El Teatro Moderno acoge mañana a las 21.00 horas el espectáculo ‘Vicky, una suerte de victoria’

El Teatro Moderno acoge este jueves, a partir de las 21.00 horas, el estreno del espectáculo Vicky, una suerte de victoria, de África Martínez Ferrín. Una reflexión en movimiento sobre arquetipos y estereotipos del triunfo, uno de los principales mantras de la sociedad contemporánea.

“Vicky no es una fiesta”, anticipa la bailarina y coreógrafa –barcelonesa pero afincada en Chiclana-, quien concreta el territorio estético de su propuesta. “Vicky encarna las potencialidades de lo femenino al existir y sobrevivir, esforzándose por lidiar con un contexto de símbolos de poder machista, que amenaza constante y silenciosamente, con devorarla. África Martínez Ferrin crea este alter ego, Vicky, para dar vida y celebrar escénicamente algunos de los múltiples desafíos que la fuerza de lo femenino experimenta”. Para ello se vale de la creación del personaje y la apropiación de arquetipos para saltarse, con toda alevosía, aquellos prejuicios y pudores que impiden que las mujeres digan las cosas por su nombre, “no vaya a ser que te quejes, y encima, te victimices” .

Entre la performance y la tragedia, el cuerpo humano es el protagonista de esta aventura que agrupa disciplinas complementarias como la danza, la música y el teatro, sobre nuevos lenguajes teatrales y nuevas dramaturgias.

“Vicky no es teatro de representación, sino teatro de presentación: lo que aparece, es verdad, aun así, también es ficción”, proclama África, quien apuesta por “contrastar, comprender la realidad dialogando con referentes clásicos y contemporáneos: el boxeo, la superheroína, las corridas de toros”.

Como trasfondo, las maternidades, la mala madre y madre puta, la muerte, la sangre y el aborto, el boxeo y los toros o incluso un mito con nombre propio, Beyoncé, “el modelo infalible de mujer superheroína y la sobreexposición del cuerpo como prueba de éxito…”.

África Martínez Ferrín

Coreógrafa, bailarina, cantante, directora del centro de artes escénicas La Colmena de África y Licenciada en el Grado Superior de Danza del Institut del Teatre de Barcelona, África Martínez Ferrín reside en Chiclana de la Frontera, desde donde ha ido preparando sus últimos espectáculos.

Así, ha ido creado piezas personales como esta Vicky, una suerte de victoria, EN.TU.SI.AMO (2017), Must show go on? (2011) u otras propuestas a dúo como (Odette & Odile sao o mesmo cisne, 2017, Royal Pinocho 2008, Carne Acústica 2005), piezas coreográficas de danza comunitaria (Ready, Steady, Go! , 2017, Savia nueva… Vieja Sabia, 2020) siendo esta última la única beneficiaria del programa Art for Change 2019 de la Fundación La Caixa, así como piezas corales (Es inmortal, 2009).

Como intérprete ha trabajado internacionalmente con los siguientes creadores y compañías: Dolors Artigas (ESP), Luk Van de Dries & Louise Chardon (Bélgica), Maite Marcos (España), Sol Picó (España), La Veronal (España), Madalena Vitorino (Portugal), Ainhoa Vidal (Portugal), Stefan Kaegi/ Rimini Protokoll (Berlin), Companhia CIRCOLANDO (Portugal) y con Meg Stuart/Damaged Goods (Berlin) como asistente de coreografía.

Como cantante y compositora trabaja habitualmente en formaciones musicales, acompañada a la guitarra por Antonio Rey y José Atero. En 2014, da a luz a su primera hija y en 2016 da a luz a su segundo hijo. Madre soltera y artista independiente, su baile nace de la experiencia y de los sueños. También se define a sí misma, quizá por todo ello, como gran malabarista.