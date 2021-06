Royal Hideaway Sessions presenta el cartel de su VI edición

Regresa al Hotel Royal Hideaway Sancti Petri una de las citas musicales más características y con más clase del verano chiclanero. La VI edición del ciclo de conciertos Royal Hideaway Sessions (Botanical edition) ya tiene cartel oficial, que incluye este mes de agosto las actuaciones de Stay Homas (día 6), Monty Alexander Trío (día 7), Rita Payés i Eisabeth Roma (día 14), Yamandu Costa (día 21) y Juan Perro (día 26).

Todos los conciertos darán comienzo a las 22:30 horas en el anfiteatro del establecimiento hotelero y las entradas pueden ya adquirirse en el propio Hotel Royal Hideaway Sancti Petri, en el Hotel Occidental Cádiz y través de www.tickentradas.com por un precio que oscila entre los 25 y 35 euros.

Stay Homas fue el grupo revelación global del año 2020. Estos tres músicos, que compartieron piso durante las semanas de confinamiento, han dado el salto a la fama con sus letras ingeniosas, melodías frescas y eclécticas y su terraza como uno de los escenarios más populares durante la pandemia de Covid. Un auténtico fenómeno musical que ha llamado la atención de Rubén Blades o Michael Bublé y ha llegado a millones de oyentes gracias al poder de las redes sociales.

El pianista jamaicano Monty Alexander, citado como el quinto más grande de la historia en The Fifty Greatest Jazz Piano Players of All Time (Hal Leonard Publishing), recorre el mundo con varios proyectos donde destacan su vibrante personalidad y su conmovedor mensaje. Su repertorio abarca una amplia gama de expresiones musicales jamaicanas y de jazz: el cancionero estadounidense y el blues, el gospel y el bebop, el calipso y el reggae.

La cantante y trombonista Rita Payés se alía con su madre, la guitarrista clásica Elisabeth Roma, en un emocionante proyecto que empezó como un regalo de cumpleaños y que ha acabado convirtiéndose en una de las sorpresas más exquisitas de la temporada musical en España. En su propuesta conviven fados, boleros, bossa nova, melodías sefardíes y canciones de cuna catalanas.

Yamandu Costa está considerado como uno de los mayores talentos brasileños de la guitarra. El músico ha recorrido los más importantes escenarios de Brasil y del mundo, participando en grandes festivales y encuentros, además de alzarse como ganador de los más relevantes premios de la música de su país.

La huella de Juan Perro (Santiago Auserón) en la música española es profunda. En su primer viaje a Cuba, en 1984, comprobó que había cantores negros y mulatos que manejaban con soltura la lengua española en moldes rítmicos de origen africano, permitiendo la comparación con la otra orilla de la música afroamericana. Auserón vinculó así su escritura de canciones con las corrientes profundas de la música popular, en busca de un futuro artístico asentado en fundamentos duraderos.