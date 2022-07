El Río Iro, por la joven chiclanera Daniela Martínez: así pinta con apenas nueve años

Daniela Martínez ha donado al Museo de Chiclana su obra Río Iro, un paisaje chiclanero, al que se unen otras dos obras que también cede esta joven artista local, Idolillo y Mesa Planetario. “Hace un tiempo, el Museo de Chiclana procedió a la adquisición y encargo de obras de artistas diversos aunque con un tema común, el paisaje chiclanero, y esta es una de esas obras”, explicó la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas.

“La idea que subyace a esta iniciativa es la de enriquecer el patrimonio público a ello referido, pero no sólo desde un punto de vista cuantitativo, pues no se trata sólo de aumentar el número de vistas de Chiclana presentes en la Colección Municipal de Arte, sino de enriquecerla también desde el punto de vista de la diversidad de la misma, de manera que esta reunión de paisajes de Chiclana realizados por artistas de aquí o muy estrechamente vinculados a nuestra ciudad, ayude incluso a salvar lagunas presentes en dicha colección”, destacó la edil, agradeciendo la colaboración de todos los artistas que hacen que la colección del Museo continúe aumentando con sus trabajos.

Por su parte, Daniela Martínez señaló que lleva desde los dos años pintando, asegurando que eligió esa vista de Chiclana, “porque me gusta mucho el río, esa era una imagen diferente de la que vemos siempre y es una vista muy bonita”. También explicó que “cuando me aburro pinto, porque me gusta mucho, por eso tengo tantas obras. Lo que más me gusta pintar son paisajes”.

Daniela Martínez, a sus nueve años, colaboró con el Museo de Chiclana en varias ocasiones con aportaciones a las exposiciones temporales Ellas pintan, Ecos del Prado. El Prado Recreado y Un guiño a Murillo. Río Iro es una obra de notables dimensiones y está dedicada por la artista al Museo de Chiclana. Además, estuvo expuesta recientemente en la amplia muestra que de su obra ofreció al público la Galería GH40 de San Fernando.