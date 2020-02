El proyecto para la rehabilitación de las barriadas Caja de Ahorros, Fermesa y Recreo San Pedro, cuyas actuaciones contarán con una inversión de 3.216.535 euros, subvencionados por la Junta de Andalucía, en el marco de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Cádiz, ha dado un paso adelante importante, tras la aprobación provisional del ámbito de delimitación por parte de la Junta. Así lo ha anunciado el alcalde de Chiclana, José María Román, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al delegado municipal de Vivienda y vicepresidente de Emsisa, Joaquín Guerrero.

“Desde la Oficina de Proyectos se ha estado trabajando de la mano de los vecinos de estas zonas en este proyecto, a través del cual se pueden rehabilitar de forma prácticamente íntegra estas barriadas de la ciudad”, ha indicado el alcalde, quien ha resaltado que “hace unos días ha tenido entrada en el Registro del Ayuntamiento una propuesta provisional, y que pronto será definitiva ya que no vamos a alegar al respecto, en la que se acuerda la delimitación que el Ayuntamiento había aprobado y, por tanto, el área de rehabilitación integral de todo este espacio”. Según el alcalde, “se trata de una noticia importante porque los plazos se han ido alargando, ya que las primeras reuniones con los vecinos las tuvimos a principios del año pasado”, recordando que “Ayuntamiento y Emsisa hicieron las gestiones oportunas y hasta ahora no hemos tenido respuesta”.

Cabe recordar que, según se recogía en las bases para que las barriadas pudieran acogerse a estas subvenciones, desde el Ayuntamiento de Chiclana se había delimitado el ámbito de actuación dentro del marco ‘Eracis’, que se concreta en estas tres barriadas chiclaneras, construidas hace más de 30 años y que están formadas por un total de 37 bloques y 511 viviendas.

En cuanto a las actuaciones que pueden ejecutarse, y que tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2023, éstas son la conservación de las cubiertas, fachadas, zonas comunes, cimentación, etcétera…, así como actuar en la accesibilidad, destacando especialmente la instalación de ascensores. “Las actuaciones se destinarán fundamentalmente a resolver los problemas de accesibilidad mediante ascensores, sobre todo, de aquellos edificios de cuatro o cinco plantas, así como en la consolidación de la edificación a través del arreglo de cubiertas”, ha destacado el alcalde, quien ha añadido que todo ello se llevará a cabo de la mano de la Junta y de las comunidades de propietarios, ya que el Ayuntamiento actúa como entidad colaboradora.

“Debido al tiempo que ha transcurrido desde las primeras reuniones, no sería de extrañar que algunos de los vecinos que van a disfrutar de estas ventajas llegaran a pensar que este proyecto había caído en saco roto. No ha sido así y tan solo estábamos pendientes de esta resolución que nos ha llegado ahora”, ha expresado el regidor chiclanero, quien ha indicado que, “una vez la resolución sea definitiva, cuestión que sucederá en unas dos semanas, desde la Oficina de Proyectos se pondrán en contacto con las comunidades de propietarios para tomar las decisiones oportunas en cuanto a las actuaciones que se van a ejecutar”. “Estamos hablando de un proyecto que cambiará radicalmente unas barriadas que tienen ya sus años, al igual que los vecinos que compraron en su día las viviendas, muchos de ellos ya jubilados y que ahora no tienen la misma agilidad para subir y bajar escaleras”, ha recalcado José María Román.