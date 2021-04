Reconocimiento municipal al secretario del Ayuntamiento tras 20 años de servicio en Chiclana

Francisco Javier López Fernández, secretario general del Ayuntamiento, deja su cargo tras 20 años y cuatro meses en el Consistorio chiclanero. Ahora pasará a prestar servicio en la Diputación de Cádiz. En este sentido, se le ha rendido un acto de homenaje al que han asistido el alcalde presentes el alcalde, José María Román, miembros del gobierno municipal y el interventor, Tomás Pérez. El regidor chiclanero le hizo entrega de la insignia de la ciudad y de un cuadro conmemorativo por sus años de servicio.

El alcalde ha señalado que “es justo responder con este pequeño detalle a una persona que ha estado, desde la independencia, trabajando a favor del desarrollo del municipio y navegando entre los distintos grupos políticos y corporaciones, para que avancen la ciudad y la ciudadanía”, reseñando el trabajo de la función pública y del servicio administrativo, “siendo fundamental para la mayor estabilidad y gestión de los distintos gobiernos”.

Román ha indicado que se trata de "una función importante, en una ciudad que ha ido creciendo y evolucionando, con una estructura fuerte en el Ayuntamiento y eso tiene mucho que ver con la labor que ha hecho el secretario”, y al mismo tiempo ha reconocido “el esfuerzo de estos años de trabajo y dedicación. Ahora concluye la etapa de Javier en Chiclana, pero puede decir que ha sido una etapa muy positiva para la ciudad. Esto nos ha llevado a ser mejores que hace 20 años y eso es lo relevante, porque sigue habiendo personas como Javier que siguen trabajando día a día en el Ayuntamiento al servicio de toda la ciudadanía”.

Por su parte, Francisco Javier López ha agradecido al alcalde y al gobierno municipal este reconocimiento. “Han sido 20 años y cuatro meses de servicio en este Ayuntamiento, por lo que aquí he desarrollado mi vida profesional. Nunca olvidaré el primer ayuntamiento en el que estuve diez años, pero llegué a Chiclana cuando había unos 61.000 habitantes y me voy con unos 90.000. Ha sido mi vida, porque aquí he crecido como funcionario y como persona. Siempre me acordaré de mis inicios aquí, porque mi padre no me pudo ver tomar posesión del cargo y al poco se marchó mi madre y a ellos les dedico esto”.

También ha estado presente en el acto el próximo secretario general, Manuel Jaramillo, que es granadino, que llega procedente de Lebrija y que se incorporará en unos días. El nuevo secretario ha agradecido al alcalde y a Javier López la confianza depositada en él, destacando que “tengo mucha ilusión en esta nueva etapa, que espero que sea larga y fructífera, porque para mí es un salto importante venir a un Ayuntamiento de la categoría del de Chiclana. Espero que mi trabajo sea útil para el municipio y que la relación sea larga y provechosa para toda la corporación, para los vecinos y para mí”.