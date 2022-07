¿Propinas sí o no? Polémica por la gestión de los aparcamientos de la playa

La gestión de los aparcamientos de las playas de Chiclana vuelve a ser objeto de polémica. El concejal de Ganemos Adrián Sánchez, ex delegado municipal, criticó duramente a sus antiguos compañeros de Gobierno por esta cuestión y quiso reabrir el debate sobre si debe permitirse el cobro de propinas a los gorrillas.

Durante la pandemia, el equipo de Gobierno cambió de estrategia para evitar la mala imagen que suponían los gorrillas pidiendo dinero en las plazas de aparcamiento públicas. De esta forma, buscó una alternativa a la gestión de las asociaciones de parados, que recaudaban fondos en estos aparcamientos desde hace más de 15 años. La idea era aportar fondos municipales para que los gorrillas pudieran seguir teniendo algunos ingresos sin pedir dinero a los turistas y visitantes que aparcaban su coche en los parking de las playas de Chiclana.

La alternativa del equipo de Gobierno fue dotar de un presupuesto extra a Protección Civil con una cuantía de 520.000 euros. De esta forma, explican desde el Ayuntamiento, se evitaba que los gorrillas pidieran el euro de propina, y a cambio de ayudar en el estacionamiento podrían cobrar dietas igual que los voluntarios de la agrupación.

La polémica se reavivó cuando hace unos días el concejal Adrián Sánchez criticó esta decisión en rueda de prensa, acusando al equipo de Gobierno de limitar las opciones de recaudación a los colectivos de desempleados en momentos de dificultades económicas. En rueda de prensa, estuvo acompañado por el representante de la asociación Esperanza, que también fue crítico con la gestión municipal.

Sin embargo, las críticas vertidas en la comparecencia no representan a la mayor parte de los colectivos que se veían beneficiados del anterior sistema. De hecho, la Unión de Asociaciones de Desempleados, que representa a la mayoría de estos colectivos, ha enviado un comunicado desentendiéndose de la rueda de prensa del concejal Adrián Sánchez y acusándole de utilizar esta situación para enviar “ataques personales” a sus ex compañeros de Gobierno.

De esta forma, los colectivos se muestran en contra de seguir pidiendo "limosnas" porque “sólo recibimos insultos y desprecios”, algo que “nadie quiere”. “Aunque a veces no tengamos más remedio que hacerlo, no quiere decir que nos guste”, expresaron.

En el escrito, además, aseguran que el propio Adrián Sánchez “nos prometió quitarnos de pedir limosnas expulsándonos de los aparcamientos” cuando era delegado municipal. “Y ahora que Protección Civil da unos puestos para que muchas familias puedan incrementar un poco su salario de forma digna, ¿pide este señor que volvamos a pedir limosnas en los aparcamientos?”, se preguntaron.

Por último, los colectivos quisieron dejar claro en el comunicado que “no nos gusta que se nos use para conseguir sus propósitos. Además, cuando alguien pide ayuda no es para aprovecharse de él. Nosotros no somos políticos ni hacemos ataques personales como se ha hecho en esta rueda de prensa, donde de diez asociaciones solo había una”.