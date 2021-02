La Policía Local interpone 60 denuncias por incumplimiento de la normativa Covid en esta última semana

La Policía Local continúa trabajando para el cumplimiento de la normativa establecida por la Junta de Andalucía en relación a la pandemia del Covid-19. En este sentido, tras intensificarse las acciones una vez se decretó el cierre perimetral el pasado 23 de enero, los agentes se han centrado, fundamentalmente, en el uso de mascarillas en la vía pública, encuentro entre personas no convivientes, el cumplimiento del toque de queda (establecido entre las 22.00 y las 6.00 horas), el propio cierre perimetral del municipio y desde el pasado miércoles 10 hasta este viernes 19 de febrero, con motivo del paso al Nivel 4 Grado 2 de alerta sanitaria, también en el cierre de las actividades no esenciales.

Cabe destacar que desde el pasado 23 de enero se ha interpuesto un total de 352 propuestas de sanción por incumplimiento del Decreto 21/2020, de 4 de agosto, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de las que 60 se han ha producido a largo de esta pasada semana. En este sentido, indicar que desde el lunes 15 al jueves 18 de febrero se interpusieron 30 denuncias, mientras que durante el fin de semana (de viernes 19 a domingo 21) el número de propuestas de sanción ascendió hasta las 30.

Gran parte de las sanciones interpuestas por los agentes se ha centrado en el no uso obligatorio de la mascarilla, el incumplimiento del cierre perimetral del municipio, reuniones de más de cuatro personas no convivientes en espacios públicos y privados.

“Seguimos trabajando desde la Policía Local en coordinación con la Guardia Civil, con el objetivo de evitar que se produzcan nuevos contagios y por el cumplimiento de las normas establecidas, intensificando los controles y las propuestas de sanción en esta última semana”, indica el delegado municipal de Policía Local y Protección Civil, José Manuel Vera, quien recuerda que “esta medida se complementa con el trabajo continuo que desde Protección Civil estamos llevando a cabo para informar a la ciudadanía de las medidas preventivas para evitar nuevos contagios, así como con las labores de Bomberos de desinfección de equipamientos públicos como las zonas comunes de los centros de salud, residencias de mayores o bloques de viviendas, tal y como hemos hecho en estos días en distintas barriadas de Chiclana”.

Aun así, Vera insiste en que “este incansable trabajo de Policía Local, Protección Civil y Bomberos no es suficiente si no existe una colaboración ciudadana para evitar nuevos contagios, por lo que volvemos a pedir a los vecinos y vecinas de Chiclana que eviten las reuniones y respeten las medidas impuestas por las autoridades sanitarias”. “En los últimos días hemos visto cómo han bajado los datos de positivos en nuestro municipio y hemos bajado de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, según los números publicados por la Junta, pero no nos podemos confiar porque aún son datos elevados”, incide el responsable del área.