Desde la formación morada se “alegran” de que finalmente no hayan procedido a la subida del 2% en las tasas del agua, alcantarillado y basura, pero denuncian una “gran incoherencia” ya que “según el delegado de Medio Ambiente, Roberto Palmero (IU), era fundamental para la viabilidad de la empresa la subida que se planteaba, algo que dudábamos profundamente, ya que argumentamos siempre que lo que había que hacer era gestionar mejor y luchar por tener los servicios municipalizados y públicos”.

Según Guerrero, portavoz del Grupo Municipal Podemos, en el Pleno durante el debate de la subida de tasas se ofreció a “votar a favor si el delegado daba su palabra de dimitir si, tal y como justificaba una y otra vez, esta subida no ayudaba a ahorrar a la mayoría de las personas de nuestra ciudad, buscamos eficiencia, no empresas que se enriquezcan a costa de lo público; evidentemente no aceptó y no apoyamos con nuestro voto esta subida, que denunciamos, entre otras cosas porque se ejecuta sin ningún acuerdo con el Pleno ni con ningún agente social, haciendo uso y abuso de la mayoría absoluta que solo sirve para asegurar los anhelos de cada uno de los miembros del Gobierno sin contar para nada con la democracia, el debate y laparticipación ciudadana”.

De esta manera incide en que “desde la Asociación del IBI llevan meses avisando sobre la situación que se va a vivir con la subida de tasas, así como solicitando reuniones con el nuevo Gerente de Chiclana Natural, impuesto por IU, para debatir y colaborar en esta cuestión, tres meses sin respuesta, sin participación y de espaldas al pueblo”, de esta manera hay que recordar que “cuando fue la subida se concentraron ciudadanas y ciudadanos para protestar, los partidos mayoritarios de oposición no lo apoyaron, el empresariado local se posicionó públicamente en contra, no había nadie que apoyara la subida en los términos que se había desarrollado, solo apoyado por una encuesta, de contenido ridículo, que no logró ni la participación de 10 personas”.

Por otro lado, añaden que “nos parece que las razones esgrimidas tienen sentido dentro del momento social que vivimos, pero nos parece una excusa ya que la Asociación del IBI informó de que la subida, para ellos, podría ser ilegal por incumplir el artículo 26.2 de la Ley de Haciendas Locales Estatal, que en base a eso iban a presentar alegaciones. Además la Asociación como otros colectivos llevan avisando y luchando contra esta subida desde el día 1, nos parece impactante que el PP que ni siquiera votó en contra, venga ahora a decir en prensa que gracias a ellos se para la subida de las tasas, es falso, es gracias a la movilización de la gente de Chiclana y a la lucha incansable y desinteresada de colectivos como este, al que repetimos públicamenteque apoyamos y estamos a su servicio, como al del conjunto de la ciudadanía”.

Por último, Guerrero indica que “como es lógico presentaremos alegaciones a la subida, que presentaremos en su debido momento y continuaremos vigilantes y al servicio del interés general”.