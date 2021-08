Podemos Chiclana insta a actuar “de inmediato” contra las parcelaciones ilegales

Podemos Chiclana insiste en la necesidad de actuar "de inmediato" contra las parcelaciones ilegales en el municipio. El portavoz de la formación morada, Jorge Guerrero, declara al respecto que "llevamos desde el inicio de la legislatura diciendo que tenemos que tener un PGOU de todos y para todos. El gobierno municipal ha hablado más bien poco sobre urbanismo con los grupos de la oposición desde que eligieron de manera unilateral al coordinador del PGOU, que a nosotras personalmente no nos coordina porque ni siquiera nos ha convocado".

Según Guerrero "estamos denunciando desde hace tiempo de manera insistente el tema de las parcelaciones ilegales, que tiene que parar ya, fundamentalmente porque todo lo que se haga en relación al PGOU y a la regularización es mentira si no hacemos algo con este tema, el problema se está multiplicando". El portavoz, además, añade que "no es un problema del pasado. A día de hoy se sigue practicando, y no se puede buscar solución en la planificación urbanística a algo que aún se está desarrollando. Lo que hay que hacer es que se cumpla la ley y los medios los tiene que poner el Ayuntamiento".

Jorge Guerrero declara que "en la actualidad sabemos que existen 16.000 viviendas ilegales en Chiclana y si no se hace algo para pararlo pronto serán 30.000". El portavoz señala que "se ha llegado a construir incluso en terrenos inundables y hasta en una zona verde calificada por el actual PGOU, que a todas luces es insuficiente a nivel medioambiental, por lo que se puede deducir que esta zona es de especial protección".

"Por otro lado -explica- estas parcelaciones ilegales fomentan la especulación, lo que aumenta el problema habitacional que ya existe en nuestra ciudad, en la que hay gran cantidad de viviendas vacías y familias que necesitan un techo, viéndose incapaces de acceder a ellas por su alto coste". Guerrero añade que "para nosotras la solución pasa por tener un amplio parque de viviendas sociales en régimen de alquiler".

"No estamos en contra del turismo, pero pedimos que éste sea de calidad y no a costa de devastar nuestro medio ambiente y de que la población no pueda acceder a la vivienda"

Al respecto de la practica de las parcelaciones ilegales el portavoz de la formación morada declara que "entendemos que la gente haga ciertas cosas como parcelar para vender o para poder vivir, simple y llanamente porque la calidad del trabajo que hay en Chiclana es lamentable, dependemos del turismo plenamente y no hay alternativa productiva real que haga que tengamos trabajo y sueldos dignos, y eso acaba provocando que la gente se vea en la necesidad de continuar especulando con su tierra y vendiéndola al mejor postor".

Guerrero, por último, señala que "gran parte de estas construcciones ilegales son segundas viviendas que permanecen vacías la mayor parte del año, dándose la paradoja de que muchas familias chiclaneras no tienen acceso a un hogar digno", y aclara que "no estamos en contra del turismo, lo que reclamamos es que este turismo sea de calidad y no venga a costa de devastar nuestro medio ambiente y de que nuestra población no pueda acceder a recursos tan básicos como la vivienda".