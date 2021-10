Podemos Chiclana critica la organización de espectáculos taurinos en una ciudad "amiga de los animales"

Podemos Chiclana ha puesto sobre la mesa la cuestión de la organización de espectáculos taurinos en la localidad. Según su portavoz, Jorge Guerrero, "es una incongruencia que se haya declarado a nuestra ciudad, muy acertadamente a nuestro entender, como ciudad amiga de los animales y, sin embargo, se participe en la organización de espectáculos taurinos y se subvencione la Escuela de Tauromaquia".

Al respecto, Guerrero ha recordado que "esta condición de ciudad amiga de los animales se votó en el pleno de nuestro Ayuntamiento gobernando el PSOE y, sin embargo, todos los años en el presupuesto se destina una cantidad de dinero importante a la Escuela de Tauromaquia para que se forme a jóvenes en la tortura animal. Además también se participa económicamente en el patrocinio de eventos de este tipo, lo cual no parece una conducta propia de una ciudad que se declara como tal". En este sentido, Guerrero ha asegurado que "nos parecía fuerte que se dote con 5.000 euros anuales de subvención a la Escuela de Tauromaquia, pero el hecho de organizar este tipo de espectáculos ya creemos que es horrible y totalmente incongruente”.

Según la formación morada, "recientemente hemos tenido conocimiento de la próxima celebración de un espectáculo taurino en nuestra ciudad con la participación del Ayuntamiento, y nos parece a todas luces totalmente incompatible con nuestra condición de ciudad amiga de los animales".

Podemos Chiclana añade que "en este sentido deberíamos avanzar hacia un mayor desarrollo de los derechos de los animales" porque "creemos que la tortura no es arte ni cultura, no lo asumimos como un eslogan, sino que para nosotras es una realidad. Creemos que toda sociedad debe evolucionar hacia un mejor trato y unas condiciones de vida dignas para todos los seres vivos".

Así, Guerrero ha declarado que "deberíamos enseñar a nuestros hijos a querer y a respetar a los animales y no a torturarlos y a matarlos. Creemos que hacer un espectáculo del sufrimiento animal es terrible y que nuestro Ayuntamiento debería ser coherente y crear las condiciones adecuadas para que en Chiclana los animales puedan vivir en condiciones dignas, y que no se celebren espectáculos en los que se les agreda hasta la muerte". En este sentido añade que "todas las vidas son valiosas, no podemos acabar con la vida de los animales por mera diversión, el ejemplo que damos a la infancia es nefasto".

Desde Podemos Chiclana se preguntan "qué es lo que pensará IU de este tema", ya que "cuando hablamos de medio ambiente no solo hablamos de parques y jardines, también hablamos de lo que significa la naturaleza. Creemos que IU tiene que hacerse responsable en este sentido. Están muy cómodos gobernando con unos socios que no son coherentes, creemos que son incompatibles con la forma de actuar de IU y no entendemos la falta de crítica al respecto de este flagrante daño a los más débiles, en este caso a los animales".

Para concluir, desde Podemos Chiclana declaran que "contamos con que dentro de poco tendremos que aprobar unos nuevos presupuestos. Podemos comprender que haya una partida para el Museo Taurino, aunque pensamos que esa colección debería estar en el Museo de Chiclana, ya que forma parte de nuestra historia y de las aportaciones que Chiclana ha hecho al país en el que vivimos, pero esperamos que la financiación de la Escuela de Tauromaquia acabe ya". La formación morada ha señalado en este línea que "nos parece que este gobierno tiene que aprender a negociar y les invitamos a que nos llamen antes de que haya presupuestos y que aprendan de sus compañeros de partido del PSOE estatal, que con las mismas lógicas, en el bono joven cultural querían introducir la tauromaquia, lo que finalmente no ha ocurrido, porque la tauromaquia, diga lo que diga nuestra ley, que habrá que cambiarla, no es arte ni cultura, sino tortura”.