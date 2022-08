El Pleno del Ayuntamiento de Chiclana aprueba modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de los AFO

El Pleno ordinario de este mes de agosto, celebrado en la mañana de este jueves, aprobó de forma provisional y por unanimidad el expediente relativo a la modificación de la ordenanza fiscal número 34, reguladora de la tasa por la expedición de resolución administrativa que acuerda la declaración de situación legal de asimilado al de fuera de ordenación de construcciones, edificaciones e instalaciones en suelo urbanizable y no urbanizable.

“Se trata de la modificación de los artículos 1, 2, 7, 9 y 13, tras la entrada en vigor de la LISTA, debido al cambio en la clasificación de los suelos”, explicó la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, quien destacó que “es una modificación que se realiza sobre la ordenanza fiscal con el objetivo de ser rigurosos y responsables en el ámbito económico. Por ello, se ha realizado una valoración económica para que haya una compensación social y en esa valoración vemos que no es oportuno ni de justicia variar los porcentajes de las tasas, que con esta modificación quedarían ajustados”, reseñó la edil del área.

Además, Ana González recordó que “la actual situación urbanística en Chiclana viene provocada por no aprobar el Partido Popular en la Junta de Andalucía los reglamentos que desarrollen la LISTA. Tampoco tuvo a bien el Gobierno andaluz aprobar nuestras normas sustantivas y ya entonces dijimos a la Junta que esperábamos no tener que lamentar esa decisión. A día de hoy, ya nos lamentamos, puesto que no podemos desarrollar la LISTA ni contamos con unas normas sustantivas que nos ayuden a la ordenación urbanística de la ciudad tras la caída del Plan General”.

Por otra parte, también se aprobó este jueves el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana de Chiclana 2030, elaborado según la Orden TMA/957/2021, de 7 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana Española, con los votos a favor del gobierno municipal, de Ciudadanos, de Podemos, de Ganemos, de Esther Gómez y de José Ángel Quintana, teniendo las abstenciones del Partido Popular y de la concejala no adscrita Susana Candón.

El alcalde de la ciudad, José María Román, señaló que “se trata de un documento que ha sido remitido a toda la corporación y es la parte final del diagnóstico y todo el procedimiento que se ha venido realizando en los últimos meses. Es un documento importante para la ciudad y queremos que sea trasversal”.