La Ley Lista: revolución legal en el urbanismo

Otra importante innovación es la creación de la figura del Plan Básico, más simple y con menos contenido un Plan General de Ordenación Municipal. Esta herramienta estará disponible para los municipios con una población inferior a 10.000 habitantes que no estén en el litoral ni formen parte de aglomeraciones urbanas. El objetivo es que estas localidades puedan actualizar su ordenamiento urbanístico, ya que muchas no tienen elaborado un PGOU por falta de medios humanos y materiales . En el caso de la provincia de Cádiz, un total de 23 municipios –de los que doce aún se rigen por Normas Subsidiarias– podrán acogerse a esta figura y elaborar un plan básico de ordenación municipal.

Algunos municipios incluso han anunciado ya que elaborarán un nuevo plan urbanístico aunque no estén obligados ni se hayan visto inmersos en problemas de legalidad . Es el caso de San Fernando, donde el Ayuntamiento ha señalado que el PGOU vigente no cuenta con una base adaptada a las nuevas necesidades globales y locales y ha incluido una partida específica para redactar un nuevo planeamiento en los presupuestos municipales para 2022. La alcaldesa, Patricia Cavada, descarta que el paso dado responda a una obligación por esta legislación andaluza. Más allá de que el futuro documento recoja las directrices de la nueva norma, se trata de actualizar, de modernizar, los conceptos que marcan el urbanismo de San Fernando, que debe estar guiado por la Agenda 2030 y la Agenda Urbana Española.

La norma incorpora una disposición transitoria dirigida a los municipios a los que la entrada en vigor de la nueva ley ha sorprendido mientras elaboran un nuevo PGOU , que en el caso de la provincia de Cádiz son La Línea, Arcos, Ubrique, Vejer y Prado del Rey. Estas localidades pueden optar por continuar tramitando su PGOU siguiendo la anterior normativa, con lo que no sufrirán un retraso añadido, o redactar un nuevo plan de acuerdo con la Lista.

En ese sentido, la Lista da flexibilidad a los municipios para que adapten sus planeamientos a la nueva normativa . Los PGOU actuales seguirán vigentes “sin que se vean comprometidas las iniciativas que se encuentran previstas o en desarrollo”. “La ley pretende ser una solución y una nueva oportunidad, pero implica también no obstaculizar la ejecución de desarrollos previstos en planes anteriores a su entrada en vigor, y por tanto, no generar incertidumbre en inversiones ya previstas y planificadas”, sostiene la Consejería de Fomento.

Esta situación de indeterminación actual es la que argumenta el Consistorio chiclanero para demandar las citadas Normas Sustantivas, “claves para no perder un tiempo fundamental para la ciudad mientras se redacta el nuevo PGOU, más aún si finalmente la Lista sufre cambios sustanciales o se ve afectada por otras circunstancias políticas, lo que generaría en los próximos meses un grave perjuicio para el urbanismo en Chiclana”, concluye Ana González.

La caída del PGOU ha provocado también que, dentro del proceso de regularización de viviendas en el que lleva Chiclana inmersa desde hace décadas, las ordenanzas municipales que regulaban estos procedimientos hasta hace unos meses hayan dejado también de tener vigencia, lo que impide mantener el proceso de regularización, pero, por el contrario , ofrece la posibilidad de acceder a los servicios básicos a través del decreto 3/2019 de la Junta de Andalucía a muchas parcelas que antes no podían hacerlo por este cauce.

No obstante, y como en varias ocasiones se han encargado de destacar los responsables municipales, la caída del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad ha posibilitado en Chiclana diversas actuaciones en suelos que en el PGOU anulado tenían la clasificación de urbanos no consolidados y que en las normas subsidiarias de 1987 eran suelos urbanos. Tal circunstancia permite que en dichas zonas se puedan solicitar determinadas licencias y realizarse obras de urbanización.

La normativa de 1987 no permite el desarrollo urbanístico de prácticamente ninguna zona de la localida d, a excepción de algunas calles, careciendo además, entre otras cuestiones, de los correspondientes instrumentos de protección medioambiental que durante años se han ido articulando por parte de las diferentes administraciones para su inclusión en los planes generales.

La situación de Chiclana es aún más compleja. Tras la anulación del PGOU aprobado en 2016 por sentencia firme del Tribunal Supremo el pasado verano, en la ciudad se aplicarán las normas sustantivas de 1987 una vez que se publique el fallo del Alto Tribunal. Se trata de una legislación obsoleta que no recoge ni la realidad urbanística actual de la localidad ni los avances legislativos que en esta materia se han ido produciendo en las últimas décadas, con los consecuentes perjuicios que ello conlleva, tanto para la Administración municipal como para los particulares.

Tras la anulación de su último PGOU, la ciudad se rige por el Plan anterior, del año 1992 . Danuxia Enciso considera que a pesar de todo “El Puerto está mejor que otros municipios como Chiclana”. “Aquí no estamos bloqueados, porque podemos hacer aún modificaciones puntuales al Plan del 92, que tiene todavía pendientes muchos desarrollos de suelo”, señala Enciso, que recuerda que gracias a la reciente aprobación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico y su Entorno, el Peprichye , “podemos actuar en todo el casco histórico”.

Uno de los puntos en los que no fue posible el acuerdo entre socialistas y populares fue la redacción del artículo 22.2, que permite la edificación de viviendas unifamiliares en terreno rústico bajo determinadas condiciones, ya que los socialistas sostuvieron que abre la puerta a la construcción indiscriminada.

La Lista introduce novedades de calado, como una nueva clasificación del suelo que sustituye la tradicional división entre urbano, urbanizable y no urbanizable . Plantea un modelo con dos clases de suelo: urbano –donde se eliminan las categorías de suelo urbano consolidado y no consolidado– y rústico, en el que se reconocen otros usos además del agropecuario, además de simplificar los trámites para las autorizaciones en esta clase de suelo.

“Permite hacer de todo en suelo no urbanizable”

Ecologistas en Acción ha mantenido una posición crítica con la Lista desde el primer momento. La organización presentó una larga lista de alegaciones en la fase de información pública del anteproyecto y asegura que no fueron contestadas por la administración regional, según su portavoz en Cádiz, Juan Clavero. “La ley es la del todo urbanizable porque permite hacer de todo en suelo no urbanizable”, señala Clavero. “Va a favorecer la especulación y la corrupción porque deja la ordenación urbanística en manos de los ayuntamientos”, agrega. Según Ecologistas en Acción, “la ley asegura que sólo se podrá urbanizar el suelo rústico colindante con el suelo urbano, pero hay tantas excepciones, que permitirá que siga la expansión descontrolada del urbanismo por todo el territorio andaluz”. En cuanto a las viviendas ilegales, David Moreno, presidente de Toniza-Ecologistas en Acción Chiclana, recuerda que la antigua LOUA ya contenía “instrumentos para actuar”. “Es una cuestión de voluntad política”, apunta Moreno, que incide en que “esta ley no mejorará o empeorará la lucha contra las parcelaciones ilegales, sino que es necesario un cambio de actitud en las administraciones para que se le ponga freno”.