Primeras trabas al nuevo PGOU de Chiclana

La aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es uno de los grandes retos de Chiclana para los próximos años. El Tribunal Supremo confirmó el año pasado la suspensión y desde hace unos meses, cuando la sentencia se publicó el BOJA, la ciudad convive en materia de Urbanismo con las Normas Subsidiarias de 1987.

Chiclana se repone ahora del varapalo judicial y en junio dio el primer gran paso para la aprobación de un nuevo PGOU: el Ayuntamiento adjudicó la redacción del documento de avance y anunció un proceso de participación ciudadana para evitar alegaciones. Sin embargo, pese a estar en la fase inicial del nuevo procedimiento, el Gobierno local ya se enfrenta a las primeras trabas judiciales.

Una asociación ha recurrido la adjudicación en el Tribunal de Recursos Contractuales bajo el argumento de que la empresa que elaborará el documento de avance, la única que se presentó a la licitación, es la misma que redactó el anterior PGOU. Iniciativa Social por una Chiclana y un Ibi justo y real, la entidad denunciante, cuestiona que los plazos para la licitación fueron muy cortos y que se valorase la experiencia previa, lo que a su juicio benefició a la adjudicataria.

El Puerto, ¿un ejemplo?

El PP considera que los avances del nuevo PGOU son muy limitados y recuerda que, pese a los anuncios, “realmente aún no tenemos nada”. En rueda de prensa, el concejal Guillermo Utrera acusó al Gobierno de "no estar haciendo lo suficiente" y puso como ejemplo a la localidad vecina de El Puerto, gobernada por el PP, donde el Ayuntamiento “ya se ha sentado con los técnicos de la Junta de Andalucía para avanzar en la redacción de su nuevo PGOU”.

Ante las acusaciones, el Gobierno local ha recogido el guante. Acepta a El Puerto como ejemplo, pero no por la gestión de su gobierno, sino por la ausencia de alegaciones. "Allí nadie ha recurrido ninguno de los pasos dados y ya lo tienen adjudicado”, respondió la concejala de Urbanismo, Ana González, quien recordó que, pese a que el PGOU portuense fue suspendido con anterioridad, el Ayuntamiento empezó a trabajar más tarde que en Chiclana.

Además, la edil negó que el Gobierno portuense del PP sea un ejemplo de gestión: "Tienen retenida la PIE por no tener presupuestos aprobados desde hace ya más de tres años, sin olvidar otros asuntos como gestión de las contrataciones, entre ellas, la del servicio de salvamento y socorrismo”.

"Existe un vacío legal sobre cómo redactarlo"

El PP considera que el alcalde, José María Román, “era conocedor de que el PGOU estaba herido de muerte desde hace dos años y medio”, cuando el TSJA lo tumbó. Por ello, según planteó el edil Guillermo Utrera, el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento y la Junta sólo fue “una patada hacia adelante” para “dejar que pasara el tiempo”.

Para el PP "es incomprensible que ni el alcalde, ni la delegada, ni el asesor que nombraron a dedo hayan presentado ni una sola propuesta que evite la injustificable demora en la aprobación del nuevo PGOU”. “Tras dos años y medio, realmente aún no tenemos nada”, sentenció el concejal popular, quien reclamó "un pacto que integre a partidos, asociaciones y colectivos".

Las declaraciones han sentado muy mal en el Gobierno local, que trasladó su "perplejidad" ante tales afirmaciones. La delegada municipal de Urbanismo recordó que "no es posible comenzar un nuevo PGOU estando vigente otro", de forma que "hasta que no recaiga la sentencia firme en última instancia a la que se puede ocurrir", como ocurrió a finales del año pasado, "no es posible" avanzar.

Por otra parte, González considera que actualmente "existe un vacío legal sobre cómo redactar un PGOU", ya que la Junta de Andalucía "no ha aprobado los reglamentos por haber adelantado las elecciones". Además, recordó que “hemos mantenido contactos con la Junta desde el pasado mes de octubre para pedir unas Normas Sustantivas, que tiene que elaborarlas y aprobarlas la administración autonómica, pero nos la negaron”: “Si hubiesen tenido una actitud de colaboración, a día de hoy, casi un año después, podríamos casi tener unas Normas Sustantivas que dieran respuesta a los suelos urbanos".