Chiclana amplía los servicios básicos a más viviendas sin licencia

El nuevo proceso de regularización de viviendas y dotación de servicios básicos en el diseminado de Chiclana empieza a dar sus frutos. Cuatro primeras solicitudes han sido resueltas favorablemente a través del procedimiento AFO (Asimiladas Fuera de Ordenación), lo que supone el pistoletazo de salida para el proyecto. En total, unas 867 viviendas pueden verse beneficiadas.

De momento se han presentado 140 solicitudes en la Delegación Municipal de Urbanismo y, aunque algunas han sido denegadas, cuatro de ellas podrán recibir los suministros básicos de luz, agua y alcantarillado. En concreto, dos fincas se encuentran en la calle Londres, una en el callejón del Almendral, y otra en la calle Folos.

Cabe recordar que la declaración AFO es aplicable a aquellas viviendas que no tienen licencia y sobre las que han pasado seis años para una posible actuación de la administración. En un anterior procedimiento ya se otorgaron servicios básicos a otras 150 viviendas AFO y ahora, además de las 140 solicitudes ya presentadas, hay 154 el tramitación y otras 570 están a tiempo de presentar la solicitud, con la que podrían solicitar servicios a Chiclana Natural y Endesa.

De igual forma, hay varias solicitudes que se han denegado. Los motivos alegados por el Ayuntamiento es que la red no pase por delante de su casa o que no haya capacidad para la conexión. "También tenemos un número importante de solicitudes informadas favorablemente, pero que están pendientes de algunos trámites administrativos y de comprobación de que no tienen expedientes disciplinarios”, explicó la delegada de Urbanismo, Ana González.

Un primer paso

Hay que resaltar que las solicitudes para acogerse al procedimiento AFO pueden presentarse en la Delegación Municipal de Urbanismo, a través de tres modelos distintos. Una vez presentada la solicitud y comprobado que no hay ningún tipo de expediente disciplinario, además de contar con los informes de las empresas suministradoras, se aprueba el expediente para la solicitud de los servicios básicos.

Los delegados municipales de Urbanismo, Ana González, y Medio Ambiente, Roberto Palmero, celebraron estos primeros pasos en un procedimiento complejo para Chiclana Natural y para Urbanismo. “El alcalde, la delegada de Urbanismo y yo hemos hecho un trabajo muy intenso, incluso recorriendo las zonas que pueden verse afectadas y reuniéndonos con los vecinos, y ya hemos terminado el trámite de cuatro, pero calculamos que puedan ser unas 1.000 las viviendas de Chiclana que pueden acogerse a este procedimiento”, aclaró Palmero.

Las viviendas que pueden beneficiarse de esta iniciativa se encuentran agrupadas en distintas zonas donde ya se encuentran instalados los sistemas generales de agua y alcantarillado, entre ellas, Dehesillas, Majadillas Bajas, Rana Verde, Avenida de Diputación, Las Quintas, Alborada, Carrajolilla, Circunvalación y Menuditas. Los principales núcleos en los que se concentran mayor número de viviendas son Dehesillas, el entorno de la Avenida de Diputación, Rana Verde y Majadillas Bajas, que aglutinan el grueso de viviendas. Un documento elaborado por Chiclana Natural muestra las áreas, las calles afectadas, la clasificación del suelo, la referencia catastral, la superficie de las viviendas y la incidencia de estar construida, así como si es posible el suministro inmediato.

“Hemos tenido muchos problemas, pero ya podemos decir que hay vecinos que pueden acceder a los servicios básicos de luz, agua y alcantarillado a través de este procedimiento AFO”, expresó Palmero, quien mostró su confianza en que “esto pueda ser el pistoletazo para que muchas familias puedan participar”. “Si cualquier persona tiene dudas, pueden informarse en la Delegación de Urbanismo o en Chiclana Natural”, comentó el edil, quien animó a la ciudadanía a “participar en este procedimiento, permitiendo así solventar uno de los problemas que tenemos en la ciudad, que no es otro que la proliferación de fosas sépticas en el municipio y la falta de servicios”.