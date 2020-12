La casa de Papá Noel podrá ser visitada en Chiclana en la Plaza de las Bodegas

La casa de Papá Noel podrá ser visitada estas Navidades en la Plaza de las Bodegas. En esta ocasión y debido a la pandemia, la ciudadanía podrá ver cómo es esta casa, pero lo hará sin que Papá Noel esté en casa. “Sabemos que no es posible vivir la Navidad como lo hemos venido haciendo hasta ahora debido a las medidas de seguridad que debemos tener en cuenta y respetar para que estas fiestas sean seguras”, ha explicado el delegado municipal de Fiestas, José Alberto Cruz.

No obstante, ha señalado que “el máximo objetivo de este gobierno municipal de cara a la Navidad es que los niños no pierdan la ilusión y puedan disfrutar de estos días de una forma diferente. Es por ello que hemos decidido que, aunque no esté Papá Noel en casa, los niños y niñas puedan conocer de cerca cómo es su casa y puedan disfrutar de ella de una forma diferente y, además, puedan dejar sus cartas en el buzón que habrá a tal efecto”.

Las personas que lo deseen podrán disfrutar de estas dependencias desde mañana jueves, 17 de diciembre, en la Plaza de las Bodegas, durante todo el día.