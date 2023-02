Paco Abad expone en el Museo de Chiclana su muestra ‘Ser… ¿o no ser?’

La delegada municipal de Cultura, Susana Rivas; y el fotógrafo y diseñador gráfico chiclanero, Paco Abad, inauguraron la exposición ‘Ser…¿o no ser?’, que podrá visitarse hasta el 23 de abril en el Museo de Chiclana. En este sentido, si hace no mucho nos brindó su renovadora mirada sobre el entorno urbano en ‘La ciudad entre líneas’, inteligente y bella exposición fotográfica, y hace unos años nos sorprendió su capacidad para sumergirnos en la atmósfera del fantástico mundo de los cuentos más clásicos a través de su particular y cercana lectura con ‘Érase otra vez…’, ahora, con esta tercera exposición suya, Paco Abad, creador exigente e inquieto, vuelve a sorprendernos.

‘Ser… ¿o no ser?’, que, abierta al público hasta el 23 de abril, Día del Libro, tiene que ver, en su origen, con el libro. Y con el teatro. Con libros que contienen textos de teatro mínimo. Guiño, pues, al libro y a Taetro, Asociación Cultural a la que desde el Museo de Chiclana se quiere reconocer por su 25 aniversario.

“Paco Abad nos trae una exposición muy interesante y parte de la obra es muy conocida por los amigos del grupo Taetro”, comentó Susana Rivas, quien resaltó que “hoy se exponen las portadas del Certamen de Teatro Mínimo Rafael Guerrero desde el año 2015, que han sido realizadas por este artista chiclanero”. “Por ello, animamos a la ciudadanía a visitar la muestra hasta el 23 de abril, un día importante porque se conmemora el Día del Libro”, expresó.

Por su parte, Paco Abad recordó que “llevábamos unos años trabajando con Taetro y un día mi mujer me propuso hacer un cartel que gustó mucho y continuamos en esta línea”. “El homenaje a Shakespeare es la iconografía del momento del ‘Ser o no ser’, de ahí el nombre de la exposición”, manifestó el artista chiclanero, quien animó a la ciudadanía a que “venga a ver la exposición”.

Hay que recordar que en 2015, el colectivo Taetro le pide a Paco Abad, una vez más, un cartel y portada de libro para su Certamen de Teatro Mínimo Rafael Guerrero. Ese año decidió darle forma a una idea que llevaba tiempo rondando la cabeza, utilizar un Click de Playmobil como Hamlet. Un juguete que representa el mundo humano en miniatura. Y resultó que funcionaba muy bien, lo que propició su participación en posteriores ediciones que hizo posible, trabajando el filón, la exploración de otros universos de otros juguetes, que también nos prometían posibilidades iconográficas similares y muy divertidas. También les llevó a recorrer muy atentos mercadillos, físicos y digitales, jugueterías y unos cuantos altillos, trasteros y demás para conseguir piezas para todos los montajes que se han hecho y los que todavía están por venir.

Entran en juego muchos factores para que esos carteles y portadas funcionen. Pero hay un aspecto que parece importante destacar y que sin él nada encajaría por muy hábil que seas en cualquier software de edición fotográfica. Es la propia fotografía del juguete. Fotografiar un objeto inanimado pero que dé la sensación de todo lo contrario requiere paciencia, práctica y conocimiento de la técnica. Tienes que buscar un equilibrio entre lo que tienes y lo que se sugiere mediante la pose, el encuadre y la iluminación. Como siempre, para hacer fotografías decentes a los juguetes hay que hacer muchas fotografías y mirar muchas fotografías.

Por ello, cuando ya llevaban unas cuantas ediciones y continuando con la idea iconográfica, decidieron que, a partir de esos carteles, podían realizar los carteles que harían cada uno de esos juguetes si representaran en su universo la obra de teatro Hamlet. Es decir, si los juguetes tuvieran vida. En resumen, esta exposición es un ejercicio de iconografía, un tanto irreverente, pop y, por supuesto, también nostálgica