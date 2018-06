El PSOE desmiente la denuncia del PP sobre los conciertos de 2005 y 2006

La portavoz del Gobierno municipal, Cándida Verdier, ha comparecido junto al delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz, para negar rotundamente las acusaciones vertidas por el PP sobre posibles irregularidades en los conciertos de 2005 y 2006 y para pedir al presidente local de los populares, Andrés Núñez, que "aclare y se pronuncie sobre cómo se contrató el festival de 2008, del que todavía no ha dado ninguna explicación".

La primera diferencia que ha querido resaltar Verdier es que "los conciertos organizados por gobiernos del PSOE siempre se han hecho con procedimiento administrativo y con el acompañamiento de los técnicos, mientras que los del PP parece que se hacían sin procedimiento administrativo y de espaldas a los funcionarios".

En cuanto a la denuncia del PP sobre los conciertos de 2005 y 2006, la portavoz del Gobierno ha lamentado la "mala fe y la poca talla moral del Partido Popular, que no duda en pervertir la realidad y los datos para intentar dañar al Gobierno", ha asegurado. Verdier ha explicado que todos los conciertos tenían seguro de responsabilidad y que éste se contrataba el día antes o el mismo día del concierto en función del número de entradas vendidas. En este sentido, ha puesto varios ejemplos que ha justificado con documentación, como el concierto de Amaral celebrado el 7 de agosto de 2005. Según la portavoz municipal, "se firmó el contrato el 6 de junio, donde se establece un aforo máximo de 21.000 personas y un precio de entrada de 16 euros. El mismo 7 de agosto se firma un seguro con AXA para 3.000 personas porque era la previsión final de venta. De hecho, se recaudan en taquilla 43.840 euros, según informe del técnico de Juventud y de la Intervención municipal, que dividido entre 16 euros significa un aforo de 2.740 personas".

Sobre el concierto de Andy y Lucas, el 23 de julio de 2005, explicó que "se firma el contrato el 21 de enero de 2005, donde se establece un aforo máximo de 6.000 personas y un precio de entrada de 15 euros. El mismo 23 de julio se firma un seguro con AXA para 3.000 personas. Se recaudan en taquilla 26.158 euros, según informe del técnico de Juventud y de la Intervención municipal, que entre 15 euros significa un aforo de 1.743 personas. En este caso, el seguro estaba hecho para el doble del aforo y la crónica del Diario de Cádiz de ese día habla de 2.000 asistentes al espectáculo", argumenta Verdier.

Sobre la actuación de David de María el 27 de agosto de 2005, explica que "se firma el contrato el 3 de febrero de 2005, donde se establece un aforo máximo de 6.000 personas y un precio de entrada de 15 euros. El mismo 27 de agosto se firma un seguro para 2.000 personas, porque se habían vendido muy pocas entradas. Se recaudan en taquilla 12.426 euros, según informe del técnico de Juventud y de la Intervención municipal, que entre 15 euros significa un aforo de 828 personas. En este caso, el seguro era para un aforo menor porque se habían vendido menos entradas".

"Este mismo procedimiento es el que se emplea para el resto de conciertos, por tanto quiero denunciar la maldad y la bajeza del Núñez, que se está cubriendo de gloria", ha señalado Verdier, quien también ha incidido en que "no puede engañar a la ciudadanía mezclando el aforo máximo permitido con un seguro que se hace en función de lo vendido en taquilla. Todos los conciertos tenían más que cubierto con el seguro el aforo real de cada uno de los espectáculos".

Además, ha destacado que "el PP está desesperado, se está despeñando y en Chiclana más. Hace menos de 10 días intentaron engañarles con una noticia en la que decían que la Junta de Andalucía había denunciado al Ayuntamiento, ahora intentan hacerles ver que los conciertos no tenían seguro. No es cierto, había seguros, aquí están, hechos para el aforo real, en función de la venta". "El PP no va a cesar en el engaño, en la mentira, en la manipulación, en la media verdad, en el infundio, ya que la única bala que les queda es la del juego sucio", ha sentenciado la portavoz del Gobierno.