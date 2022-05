“El PSOE ampara un nuevo boom de la construcción irregular en Chiclana"

El concejal Guillermo Utrera reiteró la preocupación del PP “por la falta de capacidad técnica y política que demuestra el Gobierno municipal en materia urbanística”, ya que, para el edil, “la Delegación de Urbanismo tiene un problema estructural que pasa por el déficit de personal y el desbordamiento de trabajo que sufre; problemas a los que no se pone remedio y que condicionan el funcionamiento de éste área, a pesar de la gran labor que realizan a diario los funcionarios municipales”.

En este sentido, el concejal lamentó que “tras más de 2 años desde la primera Sentencia anulatoria del Plan General (PGOU), el señor Román y la señora Delegada Ana González utilicen la figura de la Declaración Responsable como un éxito de la gestión municipal”, cuando “saben perfectamente que es un documento que desde hace muchos años está reflejado en el Ordenamiento Jurídico español, y es empleado por muchas instituciones, como la Junta; ya sea a través de la LOUA, o con la Ley de Impulso del Territorio de Andalucía (LISTA)”.

Para el dirigente Popular, “en el Partido Popular no vamos a ponernos en contra de ninguna medida buena para Chiclana, y menos a la utilización de un instrumento legal útil para agilizar licencias y otros trámites administrativos, como es la Declaración Responsable”, pero en su opinión “es un parche que no pone remedio a los gravísimos problemas que sigue soportando nuestro municipio en materia urbanística”.

Así, para Guillermo Utrera, “es lamentable que vayamos camino de concluir la legislatura y a la señora González solo se le ocurra anunciar como medida estrella de su Delegación el uso de la Declaración Responsable, mientras que no se pone encima de la mesa ninguna actuación de calado para la redacción y aprobación de un nuevo PGOU para Chiclana, que es sin duda el problema fundamental tanto para la configuración, como para el desarrollo presente y futuro de nuestra ciudad”.

Para el representante de los Populares chiclaneros, “los ciudadanos pagamos impuestos para tener una Administración Pública que cumpla con sus funciones, y en este sentido, lo que ni el señor Román ni la señora González cuentan es que, aún con la Declaración Responsable, las licencias van a seguir tardando meses en llegar”.

"Parcelaciones ilegales y construcción desaforada"

Según Guillermo Utrera, “tras otros cuatro años de legislatura Socialista, es indignante que los chiclaneros ni siquiera tengamos un avance del PGOU”. Además, se mostró y se muestra convencido de que “es la incapacidad política de los socialistas la que vuelve a amparar un nuevo boom de la construcción irregular en nuestro municipio, con parcelaciones ilegales y construcción desaforada”, por lo que para el dirigente popular “parece evidente que el Gobierno municipal no tiene claras las prioridades en materia urbanística, porque no es razonable que se dedique a poner parches como la Declaración Responsable para agilizar licencias, al mismo tiempo que no mueve un dedo para la redacción de un Plan General ajustado a Derecho”.

“Es la incoherencia del señor Román y su delegada la que impide que nuestra ciudad pueda dar repuesta a un asunto tan fundamental como poder dotar de una vez por todas de servicios básicos como el de agua o alcantarillado a casi la mitad de los vecinos de nuestro municipio, que sin un PGOU siguen abocados a vivir en la más absoluta inseguridad jurídica”, añade.