El PSOE asegura que la Junta de Andalucía lleva dos años sin inversión alguna en Chiclana

La secretaria general del PSOE-Chiclana, Cándida Verdier, ha salido al paso de las declaraciones realizadas por la portavoz del Partido Popular, Ascensión Hita, en relación a las inversiones de la Junta de Andalucía en Chiclana en los dos últimos años, asegurando que “hemos visto al PP alardear de las inversiones realizadas por el Gobierno de Moreno Bonilla en Chiclana en estos dos años, pero esto no es así, precisamente, porque sucede todo lo contrario, no sólo no han invertido absolutamente nada, sino que, además, nos han quitado subvenciones ya concedidas”.

Además, “el PP tiene la desfachatez de asegurar que la Junta abrió el centro de salud de Los Gallos en abril de 2019, pero no fue así. Al PP debería darle vergüenza decir que Moreno Bonilla abrió este centro de salud, porque este centro se terminó gracias al dinero de los chiclaneros y las chiclaneras. Un dinero que Moreno Bonilla y la Junta de Andalucía nos debe a Chiclana, porque estas instalaciones se abrieron porque lo pagamos con dinero del Ayuntamiento. Con esto el PP no puede sacar pecho, porque el centro lleva 20 meses abierto y aún la Junta de Andalucía no responde ni coge el teléfono para atender las peticiones de pago que le requerimos desde la finalización de las obras y tal y como rezaba el acuerdo”.

Verdier también ha hecho mención al sexto Juzgado, “porque tampoco es obra de Moreno Bonilla, como se le quiere atribuir. Los verdaderos protagonistas de haber instaurado este nuevo juzgado en Chiclana son los integrantes de la comunidad judicial, los jueces, los letrados, porque han sido ellos los que han reivindicado este nuevo juzgado. Hay una necesidad de estas dependencias por el aumento de la población y yo misma acudí con los técnicos de la Junta para ver la mejor ubicación de los nuevos juzgados y estaba elaborado el pliego de condiciones. Fue en diciembre de 2019, con el Partido Popular ya en el Gobierno de la Junta de Andalucía cuando todo se paralizó y, a día de hoy, ni se ha trasladado la Escuela de Idioma a la Plaza Mayor como estaba previsto, ni se espera que se trasladen los juzgados de Chiclana a un lugar más amplio para dar respuesta a las necesidades de los juzgados. Por eso tampoco pueden sacar pecho con el sexto Juzgado”.

“Al igual que tampoco puede sacar pecho el PP con las ayudas a autónomos y a pymes que dice que les ha dado a los chiclaneros y chiclaneras, puesto que estas ayudas vienen de la mano del Gobierno Central con el Decreto del 22 de diciembre y no es la Junta de Andalucía la que se ha acordado de los autónomos y pymes en Chiclana”, ha señalado la secretaria general, destacando que, “cuando habla de 18 millones de inversión en Chiclana por parte de la Junta, nos gustaría saber en qué, porque resulta que lo que dicen que invierten en nuestra ciudad o que van a invertir, sólo hay que ir a la hemeroteca para ver que son proyectos de los años 2016, 2017 y 2018, cuando el Gobierno de la Junta de Andalucía estaba liderado por el Partido Socialista. Con esto me refiero a la rehabilitación de viviendas en Caja de Ahorros, Recreo San Pedro y Fermesa, proyectos que se iniciaron cuando gobernaba el PSOE, por lo que el PP no se lo puede apropiar. Es normal que lo estén tramitando ellos, pero ni lo han llevado ni lo han gestionado los populares. A esto se puede sumar la planta de transferencia o la segunda fase de la puerta verde, proyectos que empezaron en 2017 o el sendero ciclista de Eurovelo, que empezó en 2016. Por todo eso no pueden decir que sean proyectos del Partido Popular o que es una inversión de ellos en Chiclana, porque no es cierto y hay que decir la verdad a la ciudadanía”.

Cándida Verdier también ha señalado que “el PP dice que a estos 18 millones había que sumarle 9 millones más como la ITI de Sancti Petri, Ciudad Amable o los planes de empleo, proyectos que dicen que hemos perdido y nuevamente mienten. Esto no es así, porque esos proyectos no los hemos perdido los chiclaneros y las chiclaneras, nos lo han robado. La Junta de Andalucía nos ha robado estos proyectos, nos ha robado los cinco millones que suponía la ITI de Sancti Petri para dárselo a otro Ayuntamiento de la misma ideología del Partido Popular, como fue el caso. El proyecto de Ciudad Amable, del que nos quedamos fuera por solo un punto, cuando tenía el visto bueno de todos los técnicos de la propia Junta de Andalucía. Por ello, no puede decirse que sean proyectos que hemos perdido, sino que nos han robado, porque no les interesa que Chiclana siga avanzando y creciendo”.

Además, ha recordado que el plan de empleo Aire, “en las que hay sentencias judiciales en las que el Ayuntamiento tenía que hacer una inversión millonaria, por lo que no podías asumirlo. Es más, ayuntamientos gobernados por el Partido Popular han rechazado este plan de empleo, precisamente, por ser inasumibles”.

También ha incidido en que “las inversiones que han llegado a Chiclana lo han hecho de la mano del del Partido Socialista en el Gobierno actual, en coalición con Izquierda Unida, como son el proyecto de biodiésel, la instalación de empresas como Parfois, Woman Secret, Stradivarius, Burguer King, McDonalds, JFC, El Cuartel del Mar o los chiringuitos de la playa; el Mercadona, el Lidl o el Aldi que han realizado remodelaciones en sus establecimientos para adaptarse a las nuevas necesidades de la población; o en materia de vivienda las 206 viviendas de Costa Sancti Petri o las 55 de protección oficial de La Cucarela, otras obras menores en el centro o la remodelación de hoteles de Novo Sancti Petri por valor de más de 50 millones de euros. Renovaciones e inversiones que sí han llegado a Chiclana y lo han hecho de la mano de este Ayuntamiento, con el Partido Socialista y José María Román a la cabeza. A esto podemos sumar la oferta cultural como es el Concert Music, un referente a nivel internacional, que este año verá su cuarta edición o la renovación del Plan General para la instalación de placas fotovoltaicas, entre otras, todas realizadas por este Ayuntamiento”.

“En materia de infraestructura destaca la nueva subestación eléctrica de La Pedrera, la fibra óptica o el gas natural. Esto no se consigue si no se vota un presupuesto , al que el Partido Popular amenaza recurrir, pese a que muchas de las inversiones que ellos piden se harán gracias a la aprobación de este presupuesto”, ha señalado.