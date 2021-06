El PP reclama información sobre la nueva concesión del servicio de transporte en Chiclana

El Partido Popular de Chiclana quiere conocer "en qué punto se encuentra la redacción del nuevo pliego de condiciones para la concesión del servicio público de transporte urbano", un servicio "fundamental para conseguir hacer de Chiclana una ciudad más sostenible, amable y cómoda para vivir", según afirma la formación política en su crítica hacia el Gobierno municipal.

El concejal Guillermo Utrera recuerda al respecto que en el pasado pleno de mayo se aprobó "una última prórroga de un contrato, ya de por sí absolutamente agotado, por motivos de urgente necesidad” de continuar prestando el servicio. Dicha prolongación del contrato hasta ahora vigente "se establece por el tiempo mínimo e imprescindible hasta que finalice la redacción del nuevo pliego y la adjudicación del servicio, por lo que carece de sentido que estén avanzando los meses y no sepamos si se está trabajando en esta línea o no".

Así, Utrera incide en que "tal y como denunciamos en el último pleno municipal ordinario, no queremos que el PSOE vuelva a repetir conductas pasadas tales como prorrogar el contrato de manera excepcional en base a un supuesto trabajo que luego no se realiza". Los populares cuestionan incluso si "quizá, las verdaderas intenciones del Gobierno municipal son las de prorrogar de forma artificial este contrato sine die y no sacar de nuevo, por el momento, el servicio a concurso de adjudicación".

De esta manera, el Partido Popular pide al equipo de gobierno que "se ponga a trabajar y no deje el asunto en un cajón como nos tiene acostumbrados, porque la calidad del servicio público de transporte en nuestra localidad depende de ello".

Por último, Guillermo Utrera destaca que "el PSOE ya rompió la ciudad en dos con la obra del tranvía, asunto que encima dejó bloqueado y gracias al Gobierno andaluz de Juanma Moreno la solución y puesta en marcha del servicio está cada vez más cerca. Ahora no queremos que vuelvan a dejar en la estacada la calidad del servicio público de transporte".

El servicio público de transporte se presta en virtud del contrato de concesión suscrito por el PSOE en el año 1994 por una duración de 15 años. En 2010, ante la expiración de dicho contrato, el PSOE aplicó una cláusula de dicha fórmula contractual por la cual se podía ampliar, por una sola vez, esta relación jurídica por otros 9 años, expirando de forma definitiva la prórroga en 2019.

En 2019 el PSOE aprobó una nueva prórroga, esta vez excepcional, por otros dos años, que expiró en mayo de 2021 sin que, nuevamente, se haya adjudicado el servicio. El pasado mes de mayo se aprobó otra prórroga por el tiempo mínimo e imprescindible para hacer una labor de adjudicación.