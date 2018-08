El PP denuncia la ausencia de médico en la UVI móvil de la playa durante varios días

El Partido Popular, a través de su presidente, Andrés Núñez, denuncia la situación "de desamparo en la que nos encontramos en Chiclana debido a los recortes del PSOE y a la incapacidad de José María Román de defender a los chiclaneros".

El candidato del PP destaca que, "según hemos tenido conocimiento, la UVI de La Barrosa ha estado sin médico, hasta la fecha, los días 5, 8, 11 y 16 de agosto, situación que se puso en conocimiento del área responsable, sin que se tomaran medidas para atender la situación".

Demandan un mejor servicio para atender a una población superior a los 300.000 habitantes

Tal circunstancia supone, para Núñez, un "ataque a la salud y a la integridad física de los chiclaneros y turistas, pues que la UVI de La Barrosa esté sin médico en pleno mes de agosto es una auténtica temeridad, cuya única responsabilidad es del PSOE, partido que gobierna en la Junta de Andalucía, cuya presidenta, Susana Díaz, por cierto, al parecer ha pasado unas vacaciones de lujo en Chiclana, mientras el resto sufrimos sus recortes".

Según los populares, "la carestía detectada provoca que en Chiclana tan sólo haya una UVI móvil para atender a las cerca de 300.000 personas que hay en el municipio durante la época estival. Si dos unidades no son suficientes, que encima una de ellas no cuente con médico en el mes de mayor afluencia tradicionalmente, es una auténtica locura". Además, Núñez incide en que "se da la circunstancia de que la segunda unidad no está en La Barrosa, sino en La Longuera, ya que las dependencias municipales no reúnen las condiciones necesarias para tener al personal médico".

Las carencias del servicio ya han sido denunciadas en diferentes ocasiones por el Partido Popular, formación que ha puesto de manifiesto en reiteradas intervenciones que "Chiclana ha de contar con más unidades móviles de manera permanente, pues no hay que olvidar que la Junta de Andalucía únicamente las pone en servicio durante parte del verano y que éstas dan servicio también a otras localidades del entorno".

Para Andrés Núñez, resulta "muy llamativo el silencio del alcalde, José María Román, que se esconde ante los continuos recortes sanitarios que sufrimos en Chiclana, pues antepone los intereses de su partido, el PSOE, a los de los chiclaneros y de las personas que nos visitan".

En esta línea, desde el Partido Popular reseñan igualmente que "los recortes en el servicio y el personal de las unidades móviles no son los únicos en materia sanitaria en nuestra ciudad, pues no hay que olvidar la reducción de personal y del servicio en los centros de salud de Chiclana, que el centro de salud de Los Gallos lleva 10 años cerrado y que el de La Cucarela, prometido por el propio José María Román en 2009, ni está ni se le espera".

"La salud y la integridad física de los chiclaneros importa muy poco para el Partido Socialista, y eso no lo dice el Partido Popular ni Andrés Núñez, sino los hechos, que constatan que año tras año somos víctimas de los recortes sanitarios del PSOE", concluye el presidente y candidato local de los populares a las próximas elecciones municipales.