El PP reclama la mejora de conexión en autobús del Pago del Humo con el centro de salud de Los Gallos

El Partido Popular, a través de su candidato a la Alcaldía, Andrés Núñez, reclama al gobierno local de PSOE y Ganemos que “lleve a cabo las gestiones necesarias para mejorar la conexión en autobús del Pago del Humo con el centro de salud de Los Gallos”.

Núñez, que hace esta propuesta tras atender las demandas de vecinos de esta zona de Chiclana, apunta que “muchos chiclaneros que viven en el Pago del Humo tienen ahora el centro de salud de Los Gallos como centro de referencia”.

Así, afirma que “personas afectadas nos trasladan que para acudir al centro de salud, han de tomar uno de los autobuses urbanos que ofrecen servicio para cubrir esta zona, para luego bajarse en el centro de la ciudad y tomar otro autobús que los lleve hasta Los Gallos”.

En este sentido, manifiesta que “dado el inconveniente que supone esta circunstancia para la elevada población que existe en el Pago del Humo, entendemos oportuno que desde el Ayuntamiento se acometa una mejora del servicio de autobuses urbanos para permitir una conexión directa con el centro de salud de Los Gallos”.

Por otra parte, el Partido Popular llama la atención sobre la reclamación realizada por el PSOE local a la Junta de Andalucía para que incremente el personal del centro de salud de Los Gallos. Los populares reseñan que “desde el PP entendemos que hay que trabajar, sin duda, para que el centro de salud ofrezca el mejor servicio posible a la población de Chiclana y a las personas derivadas, cuando se dé dicha circunstancia”. No obstante, la formación popular resalta que “parece que al PSOE le han entrado las prisas con el centro de salud de Los Gallos después de más de una década, justo cuando sus hermanos mayores no mandan en la Junta de Andalucía”. Al mismo tiempo reseña que “hace unos días vimos al alcalde, José María Román, en las puertas del centro de salud en plena campaña electoral celebrando la apertura y el funcionamiento del centro de salud de Los Gallos, por supuesto, para colgarse la medalla como hace habitualmente, y días después sale reclamando su compra por la Junta, algo que tenía que haber pedido hace mucho, como ya avisamos nosotros en su momento. Por si fuera poco, ahora toca hablar del personal. El PSOE ha tocado arrebato por las elecciones municipales”.

Para el PP, “esto muestra que el Partido Socialista únicamente se mueve por interés partidista, pues mientras que José María Román y los suyos han sido incapaces de levantar la voz cuando su partido gobernaba en la Junta, ahora no hay día que no pidan algo sobre el centro de salud de Los Gallos. Desde el PP no dudaremos ni un segundo en reclamar desde el primer momento ante quien haga falta, sin mirar las siglas, algo que ya hemos demostrado”.

Igualmente, recuerda que “no hay que olvidar que el centro de salud se ha abierto con el PP en el Gobierno andaluz, que ha hecho las gestiones necesarias para poder abrirlo y dar servicio lo antes posible, en una clara muestra de la dejadez que ha imperado durante más de 10 años por parte del PSOE, que además de gestionar muy mal la obra en Chiclana, desde la Junta de Andalucía puso infinidad de impedimentos cuando intentamos arreglar el problema que generó Román con un centro de salud que se inundaba y tenía una humedad altísima por deficiencias en su construcción”.