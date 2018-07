PP: "El centro de los Gallos tendría que estar abierto hace diez años"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Guillermo Utrera, señaló ayer que "resulta sorprendente que el PSOE hable defendiendo su gestión sobre el centro de salud de Los Gallos. Provoca vergüenza ajena y lo que tienen que hacer Román y el PSOE es abrirlo y callarse la boca, sin echarse ni una sola fotografía más".

Desde el PP se afirma que "el hecho de que el PSOE llame mentiroso a alguien que no sea del PSOE en el tema del centro de salud de Los Gallos provoca vergüenza ajena, porque hace 10 años que tendría que estar abierto. Hace 13 años, en la primera piedra del equipamiento sanitario, Román dijo que en 2008 estaría abierto".

Utrera resalta que "pasaron varios años de obras en los que se tiraron a la basura dos millones de euros. Los chiclaneros se preguntan dónde está el dinero. Cuando en 2008 se terminó de construir el centro, que fue propuesto, licitado y recepcionado por el PSOE y Román, era una obra que no estaba bien hecha, que se inundaba".

Por otro lado, reseña que "la mala gestión" de José María Román denunciada "no es exclusiva de este tema, porque el tranvía es otro caso igual". Así, señala que "desde 2006 se viene hablando, y todavía no está funcionando. Otro capricho megalómano de Román, como el del edificio de la Plaza Mayor. Todo lo que toca lo empantana. Es un político que despilfarra y que todo lo que toca no se hace realidad. Lo mismo pasa con la gran torta sobre la Gran Plaza, sobre la Ronda Oeste o la presa contra avenidas", indicó.