El PP censura el rechazo en el Pleno a reclamar una bajada del precio de la luz

La moción del Partido Popular para reclamar una bajada del precio de la luz no salió adelante en el pleno ordinario celebrado este jueves "por los votos en contra de PSOE, IU y Podemos, que impidieron que desde la Corporación chiclanera se traslade al Gobierno central la aplicación de los mecanismos existentes para que la ciudadanía pague menos por el consumo de energía eléctrica".

De esta manera, el PP señala que a pesar de recabar el apoyo del resto de formaciones (Cs, Ganemos y la concejala no adscrita, Susana Candón), la propuesta del Grupo Municipal Popular fue rechazada. Los populares indican que la moción proponía rebajar el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica del 7% al 0%, “modificando para ello el artículo 8 de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, tal y como se recoger en la Proposición de Ley presentada por el Partido Popular el 18 de septiembre de 2018 y que ha caducado debido a la falta de voluntad del gobierno de España por debatir este asunto”.

Añade que la iniciativa popular también reclamaba un cambio de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico para, entre otros aspectos, que determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica como la deuda del sistema eléctrico sean financiados íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado tal y como propone la Proposición de Ley presentada por el Partido Popular el pasado 19 de enero.

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Ascensión Hita, lamenta que PSOE, IU y Podemos hayan votado en contra de “ayudar a las familias chiclaneras y a los negocios locales a soportar la crisis que estamos viviendo actualmente por partidos que en la oposición dicen una cosa y cuando gobiernan hacen lo contrario”.

Hita expuso durante su intervención que “Pedro Sánchez, en la oposición, hablaba de golpes del Gobierno a las familias en 2013 y 2014. ¿Subir la luz ahora es para los ricos?. Igualmente, en cuanto a la oposición de Podemos, destaca que “la formación morada denunciaba la codicia de las eléctricas y la complicidad del Gobierno cuando no gobernaba. ¿Ahora no hay nada de eso? Menos golpes en el pecho. Podemos se excusa en decir que no tienen fuerza. Es demagogia decir una cosa en la oposición y luego en el gobierno hacer otra”.

Por otro lado, la presidenta del PP local manifiesta que “ya ha quedado claro, a pesar de lo que dicen desde el Gobierno central, que la excusa de Europa es mentira, otra más de la ministra María Jesús Montero, como ya hizo con el IVA de las mascarillas. Hay que bajar la luz y dar la cara por los españoles. Si se hace en Alemania, Francia, Portugal, Italia y Grecia, se puede hacer también en España”.