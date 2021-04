PP: “El ritmo inversor de la Junta en Chiclana sobrepasa lo hecho durante décadas por el PSOE”

"21 proyectos realizados y 28,6 millones de euros invertidos en Chiclana en 27 meses. Esos son los números del Gobierno del Cambio de Juanma Moreno en nuestra ciudad, ante lo que José María Román, ha tenido que plegar su política de confrontación habitual”, asegura el PP.

La presidenta local del Partido Popular de Chiclana, Ascensión Hita, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha desgranado “el abrumador y podríamos decir que hasta histórico apoyo que está dando el gobierno de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno a nuestra ciudad. La realidad habla por sí sola, y los hechos son que el ritmo inversor de la Junta en Chiclana sobrepasa lo hecho en décadas por el PSOE, con más de un millón de euros por mes”.

En su intervención, Hita ha manifestado que “con el gobierno del cambio de la Junta de Andalucía en Chiclana se invierte, frente a años de gobierno socialista de falsos ERES, enchufismo y esa práctica de malgastar el dinero de los andaluces y, por tanto, de los chiclaneros, en cosas incluso reprobables”.

Según la política chiclanera, “en 27 meses de Juanma Moreno se ha hecho una inversión de más de 28 millones de euros. Y sorprende ahora que, después de dos años y pico, Román quiere venderse como una persona conciliadora con la Junta de Andalucía, cuando no ha hecho más que buscar confrontación prácticamente a diario”.

Este giro responde, a su entender, a que “ha entrado en modo on en las primarias andaluzas del PSOE y querrá un puesto con Juan Espadas. En segundo lugar, porque el PSOE tiene claro que no va a gobernar en la Junta durante mucho tiempo. Y el tercer motivo, sin irnos mucho más lejos, es que el ritmo inversor de la Junta de Andalucía con el PP sobrepasa mucho todo lo que prometía Susana Díaz con el PSOE y luego no hacía”.

Ascensión Hita subraya que “la apuesta inversora de la Junta de Andalucía ha llegado para salvar a Chiclana de la pandemia, pero también para sacar adelante proyecto e inversiones muy esperadas. Muchas fueron prometidas en diferentes campañas por el PSOE. Pero no se han hecho realidad hasta que no ha llegado el PP a la Junta, porque con Juanma Moreno, Chiclana avanza, se invierte y se ponen las bases para crear empleo y riqueza”.

En este sentido, la edil popular relata que las grandes inversiones en estos 27 meses son la rehabilitación de barriadas vulnerables, como Caja de Ahorros, Fermesa y Río San Pedro, con 3,2 millones de euros; el Plan de Intervención de Barriadas y de la Plaza Mayor hasta Fuenteamarga, con 1,5 millones de euros; la terminación de las obras del tranvía Bahía de Cádiz y convenio para el suministro eléctrico con 8 millones; el sendero ciclista Chiclana-San Fernando con 2,4 millones; la segunda fase del Puerta Verde, con 240.000 euros; y la planta de transferencia de la Victoria, con 2,3 millones de euros.

Además, la presidenta local popular recuerda que “la inversión en el Plan Playas Seguras, con en torno a 3 millones de euros”. A esto hay que sumar el que la localidad está incluida entre los siete proyectos de municipios turísticos para los que hay 362.000 euros aproximadamente de inversión; así como en otros proyectos, como el Andalucía Orienta, con 80.000 euros.

Por otro lado, los populares afirman que en materia educativa, la inversión también es notable. "Así lo atestiguan las partidas para el IES Pedrera Blanca para ampliación aulas, con 430.000 euros; la del IES Pablo Ruiz Picasso, con 235.000 euros para formación; y otras inversiones que han tenido como beneficiarios el CEIP Atlántida, 105.000 eros; Fernando Quiñones, 875.000 euros y el CEIP La Barrosa, 15.000 euros, sumando 1,7 millones de euros en centros educativos de Chiclana”.

Para la portavoz del PP en el Ayuntamiento, “está más que demostrado el apoyo de la Junta de Andalucía a Chiclana, que ahora sí es tenida en cuenta tras años de falsas promesas y mucho olvido”. En esta línea, continúa recordando que desde el gobierno andaluz también se ha destinado para mejorar y ampliar las dos depurados de agua de La Barrosa y El Torno una cantidad de 262.000 euros. Igualmente, el PP indica que la suma se incrementa con el nuevo Eurovelo de Chiclana-Barbate, con 4,16 millones de euros; el proyecto de la marquesina del apeadero de autobuses, con 270.000 euros; y el proyecto para ampliación del puerto de Sancti Petri, que añade otros 42.000 euros.