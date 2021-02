“¿Dónde estaban el PP y la señora Hita cuando se puso en macha la campaña de comercio y hostelería?

La secretaria general del PSOE-Chiclana, Cándida Verdier, ha comparecido en rueda de prensa para valorar la actitud del PP local y de su presidenta, Ascensión Hita, respecto a la gestión de la pandemia y a las medidas adoptadas con el comercio y la hostelería. En este sentido, Verdier ha indicado que “es curioso que el PP presente una moción de control al Gobierno para que se adopten medidas de apoyo al comercio y a la hostelería local. Lo hace ahora cuando ya estamos en la desescalada de la tercera ola, como si esta crisis social, económica y sanitaria acabara de empezar y realmente llevamos ya un año”.

Para Verdier, “la señora Hita y el PP lo único que han hecho en este tiempo es pedir que se reuniera la comisión del Covid y así se ha hecho hasta en siete ocasiones, pero no tenía sentido continuar si, por otro lado, tenemos la opacidad de la Junta de Andalucía en cuanto a los datos y casos y, además, ni siquiera dejaba que participaran los profesionales sanitarios”. Así, ha preguntado “dónde ha estado la señora Hita y el PP con la campaña sobre comercio seguro y hostelería segura, porque no les hemos visto ni una sola vez desde que el Gobierno de la Junta decretara el cierre de comercio y hostelería”. “¿Dónde estaba la señora Hita cuando se tomaron distintas medidas para el sector económico? ¿O dónde estaba cuando el Gobierno municipal denunció que el censo por el que se analizaban los datos de contagios no estaba actualizado y provocaba una variación en la tasa? ¿O dónde estaba cuando hemos pedido a la Junta, de la mano de la FLAMPA, el cierre de los colegios al igual que se hizo con comercio y hostelería? ¿O dónde estaba cuando se preguntó por las vacunas?”, ha cuestionado.

En este sentido, la secretaria general del PSOE-Chiclana ha recalcado que “al PP y a la señora Hita sólo les preocupa que a Chiclana le vaya mal, pensando que así le irá mejor a ellos”. “A quien le tiene que solicitar qué ha hecho con los más de 9.800 millones de euros invertidos por el Gobierno de España en Andalucía es precisamente a la Junta, presidido por el señor Moreno Bonilla? ¿Cuánto dinero de esos 9.800 millones se ha destinado para el comercio y la hostelería de Chiclana?”, ha manifestado Cándida Verdier, quien ha añadido que “desde el Estado no solo se ha destinado 9.800 millones para Andalucía en materia de Covid-19, sino que también se ha trabajado en el tema de los Erte”.